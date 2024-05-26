スペイン各地の料理をスペシャルコースで楽しめる！MASIA/22 Ships｢2夜限定コラボディナー｣

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「MASIA」は、香港の大人気スパニッシュタパスバー“22 Ships”のアントニオ・オビエドシェフと“MASIA”のマテウ・ヴィジャレットシェフによる2夜限定コラボディナーイベントを2024年6月6日(木)・7日(金)に開催します。

 

MASIA/22 Ships｢2夜限定コラボディナー｣

 

 

店名　　　　： MASIA(マシア)

業態　　　　： スペイン カタルーニャ料理

所在地　　　： 〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目4-6 銀座ベルビア館 8F

営業時間　　： Lunch　12:00-15:00(最終入店13:30)

Dinner 18:00-22:00(最終入店20:00)

定休日　　　： 火曜日、水曜日

席数　　　　： 26席

 

日程　　：2024年6月6日(木)・7日(金)　ディナーのみ

営業時間：18:00-22:00(最終入店20:00)

場所　　：MASIA

所在地　：東京都中央区銀座2丁目4-6 銀座ベルビア館 8F

 

料金　　：ディナーコース　　22,000円(税込)／おひとり様

ワインペアリング　14,960円(税込)／おひとり様

 

予約　：WEB
https://www.tablecheck.com/shops/masia/reserve?menu_items[]=664092c4582c5338bef07c4d

TEL 03-6263-0971

 

※定員20名様限定のイベントです。

人数に達し次第、予約の受付を終了します。

 

世界的に有名な食の都市である香港と東京にレストランを構える2人のシェフがスペインの美食文化に誇りを持ち、スペイン各地の料理をスペシャルコースにて提供します。

 

■メニュー

アミューズ3品

前菜3皿

お魚料理

お米料理

お肉料理

プレ・デザート

デザート

お茶菓子

 

アントニオ・オビエドシェフ

マテウ・ヴィジャレットシェフ

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