スペイン各地の料理をスペシャルコースで楽しめる！MASIA/22 Ships｢2夜限定コラボディナー｣
「MASIA」は、香港の大人気スパニッシュタパスバー“22 Ships”のアントニオ・オビエドシェフと“MASIA”のマテウ・ヴィジャレットシェフによる2夜限定コラボディナーイベントを2024年6月6日(木)・7日(金)に開催します。
MASIA/22 Ships｢2夜限定コラボディナー｣
店名 ： MASIA(マシア)
業態 ： スペイン カタルーニャ料理
所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目4-6 銀座ベルビア館 8F
営業時間 ： Lunch 12:00-15:00(最終入店13:30)
Dinner 18:00-22:00(最終入店20:00)
定休日 ： 火曜日、水曜日
席数 ： 26席
日程 ：2024年6月6日(木)・7日(金) ディナーのみ
営業時間：18:00-22:00(最終入店20:00)
場所 ：MASIA
所在地 ：東京都中央区銀座2丁目4-6 銀座ベルビア館 8F
料金 ：ディナーコース 22,000円(税込)／おひとり様
ワインペアリング 14,960円(税込)／おひとり様
予約 ：WEB
https://www.tablecheck.com/shops/masia/reserve?menu_items[]=664092c4582c5338bef07c4d
TEL 03-6263-0971
※定員20名様限定のイベントです。
人数に達し次第、予約の受付を終了します。
世界的に有名な食の都市である香港と東京にレストランを構える2人のシェフがスペインの美食文化に誇りを持ち、スペイン各地の料理をスペシャルコースにて提供します。
■メニュー
アミューズ3品
前菜3皿
お魚料理
お米料理
お肉料理
プレ・デザート
デザート
お茶菓子
アントニオ・オビエドシェフ
マテウ・ヴィジャレットシェフ
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