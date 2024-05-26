大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県の製茶企業、湖北半兵衛茶業が管理する茶園で収穫作業を行う地元住民。（ドローンから、武漢＝新華社記者/杜子璇）

【新華社武漢5月26日】中国湖北省孝感市大悟県の抹茶生産拠点で茶葉の収穫が大詰めを迎えている。

同県は大別山南麓に位置し、茶産業が基幹産業の一つとなっている。産業チェーンを拡大し、効率を高めるため、ここ数年は省を挙げた抹茶生産拠点の建設を推進。企業誘致と技術支援を通じて生産者の収入増と地元産業の質の高い発展を図っている。

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県の製茶企業、湖北半兵衛茶業が管理する茶園。（ドローンから、武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県の製茶企業、湖北半兵衛茶業が管理する茶園。（ドローンから、武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場で抹茶を包装する従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場で抹茶を包装する従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場で抹茶を包装する従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県の製茶企業、湖北半兵衛茶業が管理する茶園で収穫作業を行う地元住民。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場で茎と葉の分離状況を調べる従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場で機械の動作を確認する従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場で機械の動作を確認する従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）

大別山麓に満ちる茶の香り 中国湖北省

22日、湖北省孝感市大悟県にある製茶企業、湖北半兵衛茶業の工場でボールミルを使って材料を粉砕する従業員。（武漢＝新華社記者/杜子璇）