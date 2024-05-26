¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Â£Ï£Ó£Ê¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à£²ÇÔ»à¼é¡Ö¾¡¤ÁÅÀ18¤Ï´°Á´¤Ë¼ó°Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ä¼ÂºÝ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ10
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê£Â£Ï£Ó£Ê¡Ë¡×£²£¶ÆüÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£´¡Ë¤¬¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤«¤é£µ¾¡ÌÜ¡Ê¤¦¤ÁÉÔÀï¾¡£±¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥í¥Ó¡¼¤Î¼¹¤è¤¦¤Êº¸Â¹¶¤á¤ËÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥í¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò£Ä¡ÊÊÑ·¿»°³Ñ¹Ê¤á¡Ë¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÃ¦½Ð¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Ê¬²á¤®¡¢£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¶¤òÁË»ß¤µ¤ì¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥í¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ä¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼¹Ç°¤Ç¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¡£¥Ï¥¤¥Ú¥ê¥ª¥ó¡ÊÊÑ·¿¥ì¥Ã¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡Ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾¤âÌµ¤¥Ò¥í¥à¥í¡¼¥ë¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÇöÉ¹¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢¥í¥Ó¡¼¡¢£Ó£È£Ï¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤ÈÊÂ¤Ö£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ïº¸Â¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö´í¤Í¤¨¡Ä¡£¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¾¡¤ÁÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤µ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤è¡£¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¤ä¤»²æËý¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÅÀ¤Ï£²¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢»²¤Ã¤¿¤Ê¡£É¬»à¤³¤¤¤Æ¤½¤Î£²ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡££Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤³¤ì¡¢¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¼ó°Ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¾¡¤ÁÅÀ£±£¸¡Ê¼ÂºÝ¤Ï£±£°¡Ë¤Ï´°Á´¤Ë¼ó°Ì¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¡£¡Ä¿ûÌîÀèÀ¸¡¼¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È¶¯¤¬¤ë¤À¤±¶¯¤¬¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£