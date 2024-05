◆SEVENTEEN日産スタジアム公演、東方神起に続く偉業達成

【モデルプレス=2024/05/26】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が5月25日〜26日の2日間、神奈川・日産スタジアムにてアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」を開催。ここでは、25日の約3時間半にわたる公演をレポートする。<ライブレポ・セットリスト>SEVENTEENはS.COUPS(エスクプス)、JEONGHAN(ジョンハン)、JOSHUA(ジョシュア)、JUN(ジュン)、HOSHI(ホシ)、WONWOO(ウォヌ)、WOOZI(ウジ)、THE 8(ディエイト)、MINGYU(ミンギュ)、DK(ドギョム)、SEUNGKWAN(スングァン)、VERNON(バーノン)、DINO(ディノ)からなるグループ。2015年5月26日に韓国でデビューを果たし、2018年5月30日に日本デビュー。VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAMの3ユニットで構成されており、楽曲制作から振付までメンバー自らが携わっている。

同ツアーは2023年に日本でも開催した「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」を含む「FOLLOW」ツアーのアンコールツアー。日本では5月17〜18日の大阪・ヤンマースタジアム長居に続いて、日本最大の収容人数を誇る日産スタジアムでの2公演を成功させた。日産スタジアムでの公演は、東方神起(2013・2019年開催)以来K-POPアーティスト2組目の偉業。また、26日はデビュー9周年の記念日公演となった。前回のツアーではリーダーのS.COUPSが怪我のため欠席、JEONGHANも怪我のためツアー途中から休養していたこともあり、同ツアーで13人全員が揃い完全体に。ビジョンが開き堂々と直立した姿で登場すると、WOOZIの手招きと余裕の笑みが『Super』での幕開けを知らせた。この日は、前髪をアップにしたスタイリングのメンバーが多く、さらに凛々しく気高い印象となっていた。日産スタジアムの会場を見渡し、HOSHIが「どうして夢のステージと言われているのか分かるような気がします」、DKが「本当に信じられないですよ」、JOSHUAが「ずっと心に残ると思います」など、感慨深げに伝えたメンバー。それぞれが独自の“掛け声”をCARATと楽しむと、最後に挨拶したWOOZIが「メンバーの長く長く続く話に付き合ってくれてありがとうございます」と冷静に話し、笑いを誘っていた。『Don’t Wanna Cry』では、エモーショナルな群舞だけでなく、正面のビジョン3面を13分割し、メンバー全員が映し出される瞬間で1人ひとりの表情に目を惹かれる。さらに、個々の魅力を爆発させるのがユニットごとのスペシャルなステージだ。柔らかなピンクを基調とした衣装で登場したVOCAL TEAMは、心が洗われるハーモニーで始まる『Pinwheel -Japanese ver.-』から壮大なバラード『Yawn』まで美声を響かせ、漆黒の衣装を身にまとったPERFORMANCE TEAMは『Back 2 Back』などしなやかな繊細さと抜群のキレを持ち合わせたダンスで色気を放出。HIPHOP TEAMは攻撃的なラップに、危なっかしさすら感じる表情とパフォーマンスが相まって魅力を放っていた。メンバーがシャツやネクタイ、チノパンなど制服風の衣装に着替えると色鮮やかなセットとともに「FOLLOW FESTIVAL」が始まる。雲が覆っていた空も次第に晴れ、夕焼けが差し込むとグループカラーであるローズクオーツセレニティに染まっていた。このセクションでは、メンバー同士の絡みも見どころの1つといえるだろう。『HOME;RUN』では、DKとMINGYUのボクシングでユーモアたっぷりに始まり、『Left & Right』では「左!右!」とメンバーを引き連れる“DKタイム”をこの日はDINOが担った。さらにTHE 8とWOOZIが肩を組むなど仲睦まじい姿も。『Beautiful』はJOSHUAとJEONGHANが頬を寄せ合い、DK・SEUNGKWAN・HOSHIのBSS(ブソクスン)らがカメラに向かいハートポーズを披露していた。「Beautiful」のフレーズの前にはHOSHIを筆頭に「CARATちゃんが〜」と入れるのが定番化。MCでも、SEUNGKWANが『God of Music』のフレーズ「쿵치팍치쿵쿵치팍치예(クンチパッチクンクンチパッチイェ)」でのCARATの発音を「とっても可愛いな」「チンチャ胸がキュンキュン」と褒め、CARATへの愛を溢れさせていた。BSS(ブソクスン)の『Fighting』、『God of Music』のパロディーとして制作された『God of Light music(軽音楽の神)』、『Adore U』などダンサーとともにSEVENTEENの名曲を踊って歌う時間“CARAT TIME”を経て、4月29日に発売されたSEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」のタイトル曲『MAESTRO』へ。先ほど可愛らしい姿でCARATと交流していたSEVENTEENが“約7万人の観客を操る指揮者”として降臨し、堂々たるパフォーマンスで雰囲気を一変させた。日が落ちペンライトが輝く会場にMINGYUは「果てしなく席が見えます」と驚き。SEUNGKWANも「後半部分に差し掛かってきましたが、この時間でも未だに夢のような気がしますね」と感動を口にしていた。また、DINOが「次の曲が最後の曲ですよ」と話すと、DINOとDKは抱き合い、HOSHIはWOOZIの肩で泣くもあしらわれてしまうなど、少しコミカルに残念がるメンバーたち。JEONGHANがいたずらな表情で「JUNさんが隣で緊張しながら(最後の曲を紹介する)ヒントのことばかり考えていた」と暴露すると、真剣な面持ちのJUNが映し出された。SEUNGKWANが「芸人でもないから面白くする必要ないんだよ」と励ますなか、JUNが「ヒントがないからハートでもあげようか。ハート!ハート?HOT!」と予告し、『HOT』で本編を締めくくり。花火が何度も何度も上がり会場を熱くさせた。約1時間にわたったアンコールでは、『今 −明日 世界が終わっても−』『Run to You -Japanese ver.-』といった日本語で歌う楽曲が続き、13人が縦横無尽にステージを行き来。最後の楽曲『VERY NICE』は円陣を組んでスタートし、フリースタイル対決や『Snap Shoot』のアカペラなど、何度も楽曲を繰り返し終わりが見えない定番の“無限アジュナ”ならではの自由奔放さを発揮していた。去り際に、S.COUPSが「僕たち日産スタジアムに上った歌手なんだぞ!」、DKが「そして皆はその歌手のファンってこと!」と叫び、偉業達成を喜んだSEVENTEEN。全28曲を披露した上、MCでは『CALL CALL CALL!』『Dream』といった今回セットリストに入っていない日本語曲も大合唱し、CARATへの愛を存分に伝えている姿が印象的だった。(modelpress編集部)1.Super2.DON QUIXOTE3.CLAPMC4.Don’t Wanna Cry5.F*ck My Life6.Rock with you -Japanese ver.-VTR7.Pinwheel -Japanese ver.-8.Dust9.Yawn10.I Don’t Understand But I luv U11.HIGHLIGHT -Japanese ver.-12.Back 2 Back13.Fire14.Back it up15.MonsterVTR16.HOME;RUN -Japanese ver.-17.Left & Right18.Beautiful19.God of MusicMC20.April shower21.All My Love -Japanese ver.-CARAT TIME22.MAESTRO23.HOT<アンコール>24.今 −明日 世界が終わっても−25.Run to You -Japanese ver.-26.Together -Japanese ver.-27.Headliner28.VERY NICE【Not Sponsored 記事】