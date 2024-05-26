¿åË×¤·¤¿³¬ÃÊ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡ª¿å¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤!?ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ê¤Ä¤¯¥Û¥é¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ä¡¿¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸(Âè2²ó)
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
³ÆÃÏ¤ÇÇÑÔÒ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¡¦toshibo¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÇÑÔÒ¼Ì¿¿¤ÎµÏ¿¡£ËâÊª¤«゙±£¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¿¹¤Î°äÀ×¤ä¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¿ÀÅÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÅÅ½êÀ×¡Ä¤Þ¤ë¤ÇRPG¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ïÀ¤³¦¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À!?¡×¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¼Ô¤ÎÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Î°ÛÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ½¸¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¤òÁ´4²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè2²ó¤Ç¤¹¡£
¢£Âè2ÏÃ
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¡Ö1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡×
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¡§toshibo¡¿¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù(·Ý½Ñ¿·Ê¹¼Ò)
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
³ÆÃÏ¤ÇÇÑÔÒ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¡¦toshibo¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÇÑÔÒ¼Ì¿¿¤ÎµÏ¿¡£ËâÊª¤«゙±£¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¿¹¤Î°äÀ×¤ä¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¿ÀÅÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÅÅ½êÀ×¡Ä¤Þ¤ë¤ÇRPG¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ïÀ¤³¦¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À!?¡×¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¼Ô¤ÎÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Î°ÛÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ½¸¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¤òÁ´4²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè2²ó¤Ç¤¹¡£
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¡Ö1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡×
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¡§toshibo¡¿¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù(·Ý½Ñ¿·Ê¹¼Ò)