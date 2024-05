講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年7月号は、いよいよ6月6日にグランドオープンを迎える、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」を総力レポート!

さらに、中川翔子さん描き下ろしアートの「ラプンツェル」グッズ発売にちなみ、編集部オリジナルポストカードが4枚付いています。

講談社「ディズニーファン」2024年7月号

© Disney

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年5月29日(水)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年7月号ではいよいよ6月6日にグランドオープンを迎える、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」をレポート!

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

パークシーン、アトラクション、メニューやグッズなど最新情報をお届けします。

人気の不定期連載「わたしの推しメシ」は中川翔子さんが登場。

さらに「ディズニー・アカデミー」では、浅倉大介さんが昨年に続き東京ディズニーリゾートの音の旅に出る第2弾を特集します☆

スペシャル企画

7月号ではスペシャル企画も盛りだくさん!

3号連続「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」(ペア)プレゼント

© Disney

ファンタジースプリングスを満喫できるパークチケットを、3組6名様にプレゼント!

7月号・7月号増刊・8月号分の3枚の応募券を集めて応募ができます。

東京ディズニーリゾート パークチケット&ファンタジースプリングスグッズ大プレゼント

パークチケット(ペア)やファンタジースプリングスをイメージした最新グッズの「ぬいぐるみバッジ」や「トミカ」、「トートバッグ」や「クッション」などが抽選で当たります☆

東京ディズニーリゾート 新マップ ファンタジースプリングスマップ

© Disney

7月号は巻頭と巻末のWピンナップ!

巻末は新しい東京ディズニーシーとファンタジースプリングスの詳細を解説したマップになっています。

スペシャル付録「ディズニーファンオリジナル ラプンツェルポストカード」

© Disney

中川翔子さん描き下ろしの『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」のグッズ発売にちなんで、編集部オリジナルのポストカードが付録に☆

「ラプンツェル」の様々な表情が楽しめるポストカード4枚が付いてきます。

ラプンツェルの世界観をジュエリーで表現!ケイウノ「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」 ラプンツェルの世界観をジュエリーで表現!ケイウノ「ディズニープリンセス ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」 続きを見る

東京ディズニーリゾート特集

© Disney

東京ディズニーリゾート特集では、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」を満喫するためのお楽しみポイントや、6月6日にグランドオープンを迎える東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」の撮り下ろし写真、さらには東京ディズニーリゾートの夏のプログラムも速報で紹介!

魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 続きを見る

パークの夏を大満喫できる「Sui Sui Summer」のグッズやメニューも登場します。

東京ディズニーランド[「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」でスーパースターのドナルドが大フィーバー]

© Disney

「ドナルドダック」の魅力が詰まったスペシャルイベント、”ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」のパレードの魅力や「ドナルドダック」一色に染まったパークの様子をお届け◎

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」など、パレードに登場するディズニーの仲間たちやダンサーのコスチュームにもフィーチャーします。

第2弾は「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第2弾は「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

東京ディズニーシー[「ファンタジースプリングス」大公開!]

© Disney

6月6日、ついにグランドオープンを迎える「ファンタジースプリングス」を撮り下ろし写真満載で大公開!

『アナと雪の女王』をテーマにした「フローズンキングダム」、『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「ラプンツェルの森」、『ピーター・パン』をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」の3つのエリアや、新しいディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」を撮れたての写真と現地取材で完全レポートします。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

全13種類をまとめて紹介!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「魔法の泉」 全13種類をまとめて紹介!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「魔法の泉」 続きを見る

東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」や、東京ディズニーランドの「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」など、魅力的な写真や情報でいっぱいの一冊。

講談社の「ディズニーファン」2024年7月号は、2024年5月29日(水)より全国の書店、Amazonなどで発売です☆

※2024年7月号は2024年5月10日現在の情報にもとづいています。掲載した情報は、予告なく内容が変更、中止になる場合があります

講談社は、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファンタジースプリングス&夏のプログラムを紹介!講談社「ディズニーファン」2024年7月号 appeared first on Dtimes.