【ROSIER by Her lip to】ポップアップショップを大丸札幌店で開催♪
heart relationが運営するランジェリーブランド｢ROSIER by Her lip to｣では、2024年6月5日(水)から6月11日(火)まで、大丸札幌店にて期間限定のポップアップショップを開催いたします。小嶋陽菜さんが手掛ける人気ブランドが、北海道に初上陸します。実物が手に取れるチャンスなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
期間限定のポップアップショップを開催
小嶋陽菜さんのランジェリーブランド｢ROSIER by Her lip to｣が、大丸札幌店に期間限定で登場。先行販売アイテムも登場するので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
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【ポップアップショップ】注目のアイテムをチェック
ROSIER Bra Camisole
価格:5,900円(税込)
夏にピッタリの爽やかで涼し気な新色･シェルブルーが先行発売されます。ブランドで大人気の｢ROSIER Bra Camisole｣から登場。
サイズ:S/M
ポップアップショップ限定セット
価格:11,000円(税込)
ブラとショーツ、ポーチがセットになった限定アイテムも登場します。ブランドを代表する｢Everyday Essential｣シリーズのアイテムです。
ポーチは、巾着型とスクエア型の2種類から選べます。
カラー:nude rose/black/pearl blue/mocha/french mauve
【ポップアップショップ】展開アイテムの詳細
ROSIER Bra Camisole
カラー:shell blue/petale/rose/black
Everyday Essential Bra
カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha
Everyday Essential Shorts
カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha
Everyday Essential Thong
カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha
Everyday Essential Strapless Bra
カラー:nude rose/black
Everyday Essential Night Bra
カラー:nude rose/french mauve/black
Everyday Magical Lacy Shorts
カラー:nude rose/french mauve/black
Everyday Magical Lacy Thong
カラー:nude rose/french mauve/black
Everyday Magical Lacy Shorts Trio
ROSIER Lingerie Bag
ブランドで大人気の｢Everyday Essential｣シリーズや、ブランドのロゴが入ったランジェリーバッグなどが登場します。
ポップアップショップまで足を運んでみて
大丸札幌店に登場する、小嶋陽菜さんが手掛けるランジェリーブランドの期間限定ポップアップショップを紹介しました。
夏らしい新色が爽やかなキャミソールが、先行発売されます。
ブランドで定番人気の｢Everyday Essential｣シリーズや、会場限定のセットも必見なので、ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。