¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÄÅ´ÆÆÄ¡Öº£¤Î¾õ¶·¤À¤È¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡× ¥¯¥ë¥¯¥ë15»°¿¶ÎíÉõÉé¤±¤Ç¼Ú¶â£¸
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£²£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£µ¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨£·ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¼Ú¶â¤¬ºÇÂ¿¤Î£¸¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¤É¤¦¤Ë¤âÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤«¤é¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö£°¡×¤À¤±¡£¤·¤«¤âÊü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£³ËÜ¤À¡££´²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Â¼¾å¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥¹¥Ê¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿µå¤ò¶õ¿¶¤Ã¤Æ»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤â°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡££µÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦ÃæÂ¼¤¬º¸Á°¤Ø±¿¤ó¤ÇÌµ»à°ìÎÝ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤ÈÃæÂ¼¤Ë»³ºê¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢£¸ÈÖ¤Î´äÅÄ¤Ï£²µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ö£´¡½£¶¡½£³¡×¤ÇºÇ°¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡Ä¡£¤É¤¦¤Ë¤«°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤£¹²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÀ¾Àî¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤ÆÆóÅð¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ°ì»à»°ÎÝ¡¢¤½¤·¤ÆÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥ª¥¹¥Ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤ÎÆ±Àï¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£µ¤Ç»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸òÎ®ÀïºÇ¸å¤Î»î¹ç¤òÏ¢ÇÔ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ä¾¶á£¶»î¹ç¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤ÇÂÇÀþ¤Î·èÄêÎÏÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÂÇÀþ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÄãÄ´¡£ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¸þ¤¯¤Î¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡Öº£¤Î¾õ¶·¤À¤È¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£