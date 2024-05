Vaundy、全編アニメーションで制作された「replica」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Vaundy ART Work StudioのXアカウントでは、Vaundy本人による「replica」に込められたストーリーが連日投稿

Vaundyの楽曲「replica」のMVが、VaundyオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

「replica」は2023年11月にリリースされた、2枚組全35曲入りのアルバム『replica』のタイトルトラックとして、Disc1の最後に収録されていた1曲。1月まで開催されたアリーナツアー『Vaundy one man live ARENA tour“replica ZERO”』でも披露され、アルバムの核となるメッセージを伝えてきた。

今作のMVは全編アニメーションで制作され、監督はNIOが担当。Vaundy ART Work StudioのXアカウントでは、Vaundy本人による楽曲「replica」に込められたストーリーが連日投稿されており、MVと合わせて要チェックだ。

5月25日には、京セラドーム大阪にて開催された『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』に出演し、鮮烈なインパクトを残したVaundy。現在、2024-2025年にかけて開催される、『Vaundy one man live ARENA tour 2024-2025』のプレリザーブ3次先行が受付中。全国10都市20公演を巡る、自身最大規模のアリーナツアーにもぜひ足を運んでみよう。

Vaundy_ART Work Studio OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/Vaundy_AWS

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/