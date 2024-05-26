26日、高知競馬場で行われた第15回福永洋一記念(4歳上・重賞・ダ1600m・1着賞金1200万円)は、ハナを切ってレースを引っ張り、直線では後続を突き放した永森大智騎手騎乗の9番人気グッドヒューマー(セ10、高知・打越勇児厩舎)が、2着の1番人気ユメノホノオ(牡4、高知・田中守厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒1(稍重)。

さらに3馬身差の3着に2番人気デシジョン(牡5、高知・西川敏弘厩舎)が入った。なお、3番人気ガルボマンボ(牡5、高知・細川忠義厩舎)は7着に終わった。

勝ったグッドヒューマーは、父ローエングリン、母ベネラ、その父フォーティナイナーという血統。重賞はこれで3勝目。

【勝ち馬プロフィール】

◆グッドヒューマー(セ10)

騎手:永森大智

厩舎:高知・打越勇児

父:ローエングリン

母:ベネラ

母の父:フォーティナイナー

馬主:高樽 さゆり

生産者:武田牧場

【全着順】

1着 グッドヒューマー 9人気

2着 ユメノホノオ 1人気

3着 デシジョン 2人気

4着 ララメダイユドール 4人気

5着 モダスオペランディ 5人気

6着 シートン 10人気

7着 ガルボマンボ 3人気

8着 ヒカリオーソ 8人気

9着 ナムラボス 6人気

10着 ゼンノジャスタ 11人気

11着 ダノングリスター 7人気