首位町田が浦和に劇的勝利、鹿島が2位に浮上！　京都は最下位脱出ならず／J1第16節

2024明治安田J1リーグ第16節の9試合が25日と26日に行われた。首位のFC町田ゼルビアは、敵地で浦和レッズと対戦。注目のオラ・ソルバッケンがJ1初出場を果たした浦和を相手に、52分に先制点をもぎ取る。しかし、直後に伊藤敦樹の同点ゴールを許し、試合は振り出しに戻る。迎えた後半アディショナルタイム6分、町田がPKを獲得し、キッカーの下田北斗が成功。土壇場で勝ち越した町田が、連勝を「3」に伸ばした。

■第16節

■順位表

■今後の対戦カード

3位の鹿島アントラーズは名古新太郎の2ゴールなど、敵地で北海道コンサドーレ札幌に3−0で快勝。一方、ヴィッセル神戸は東京ヴェルディに0−1で敗れて今季初の連敗を喫した。3連勝の鹿島は神戸をかわして2位に浮上した。ホームに湘南ベルマーレを迎え撃ったジュビロ磐田は、2点を先行される苦しい展開に。それでも前半アディショナルタイムに山田大記が1点を返すと、試合終盤にマテウス・ペイショットとレオ・ゴメスがゴールネットを揺らして磐田が逆転に成功。3−2で勝利した磐田は6試合ぶりの白星となった。敵地でアルビレックス新潟と対戦したアビスパ福岡は、キャプテン前寛之の見事な直接フリーキックなど2−1で勝利。ガンバ大阪は終盤に山田康太が加入後初ゴールを挙げて、敵地のFC東京戦で4年ぶりに勝利した。最下位の京都サンガF.C.は敵地で名古屋グランパスと対戦。35分に豊川雄太が先制点を挙げるなど試合を優勢に進めたものの、終盤に追いつかれた。京都の連敗は「5」で止まったが、最下位脱出とはならなかった。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼5月25日(土)北海道コンサドーレ札幌 0−3 鹿島アントラーズジュビロ磐田 3−2 湘南ベルマーレ川崎フロンターレ 1−1 柏レイソルアルビレックス新潟 1−2 アビスパ福岡▼5月26日(日)ヴィッセル神戸 0−1 東京ヴェルディFC東京 0−1 ガンバ大阪名古屋グランパス 1−1 京都サンガF.C.セレッソ大阪 1−1 サンフレッチェ広島浦和レッズ 1−2 FC町田ゼルビア▼7月3日(水)19:00 横浜F・マリノス vs サガン鳥栖※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(35/+15)2位 鹿島(32/+10)3位 神戸(29/+12)4位 G大阪(28/+4)5位 名古屋(26/+2)6位 浦和(24/+4)7位 C大阪(24/+4)8位 広島(23/+11)9位 FC東京(23/+1)10位 柏(22/0)11位 福岡(22/−2)12位 東京V(21/−2)13位 磐田(18/−2)14位 横浜FM(17/0)15位 川崎F(17/−1)16位 新潟(16/−6)17位 鳥栖(14/−6)18位 湘南(14/−8)19位 札幌(11/−18)20位 京都(10/−18)【第9節延期分】▼5月29日(水)19:00 横浜FM vs 柏【第17節】▼5月31日(金)19:00 鳥栖 vs FC東京▼6月1日(土)14:00 広島 vs 磐田15:00 鹿島 vs 横浜FM15:00 町田 vs 新潟15:00 湘南 vs G大阪16:00 浦和 vs 神戸19:00 京都 vs C大阪▼6月2日(日)13:05 東京V vs 札幌17:00 川崎F vs 名古屋19:00 柏 vs 福岡