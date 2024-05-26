栄城賞を制したウルトラノホシ(写真提供：佐賀県競馬組合)

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　26日、佐賀競馬場で行われた第66回栄城賞(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金2000万円)は、好位でレースを進め、2周目3-4コーナーで先頭に立って後続を突き放した石川倭騎手騎乗の1番人気ウルトラノホシ(牡3、佐賀・真島元徳厩舎)が、2着の3番人気デッドフレイ(牡3、佐賀・鮫島克也厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分12秒6(良)。

　さらに3馬身差の3着に2番人気トレベルオール(牡3、佐賀・真島正徳厩舎)が入った。

　勝ったウルトラノホシは、父ホッコータルマエ、母シータトウショウ、その父ジェニュインという血統。佐賀皐月賞に続く2冠を達成した。

【勝ち馬プロフィール】
◆ウルトラノホシ(牡3)
騎手:石川倭
厩舎:佐賀・真島元徳
父:ホッコータルマエ
母:シータトウショウ
母の父:ジェニュイン
馬主:中野 香代子
生産者:坂本 春雄

【全着順】
1着　ウルトラノホシ　1人気
2着　デッドフレイ　3人気
3着　トレベルオール　2人気
4着　トゥールリー　4人気
5着　ケンタッキーグレイ　5人気
6着　カシノルーカス　7人気
7着　フークファンタジー　6人気
8着　キトーウィン　9人気
9着　ケンタッキーダンス　11人気
10着　シーブレ　12人気
11着　アマルフィー　8人気
12着　フェノーウルフ　10人気