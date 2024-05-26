26日、佐賀競馬場で行われた第66回栄城賞(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金2000万円)は、好位でレースを進め、2周目3-4コーナーで先頭に立って後続を突き放した石川倭騎手騎乗の1番人気ウルトラノホシ(牡3、佐賀・真島元徳厩舎)が、2着の3番人気デッドフレイ(牡3、佐賀・鮫島克也厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分12秒6(良)。

さらに3馬身差の3着に2番人気トレベルオール(牡3、佐賀・真島正徳厩舎)が入った。

勝ったウルトラノホシは、父ホッコータルマエ、母シータトウショウ、その父ジェニュインという血統。佐賀皐月賞に続く2冠を達成した。

【勝ち馬プロフィール】

◆ウルトラノホシ(牡3)

騎手:石川倭

厩舎:佐賀・真島元徳

父:ホッコータルマエ

母:シータトウショウ

母の父:ジェニュイン

馬主:中野 香代子

生産者:坂本 春雄

【全着順】

1着 ウルトラノホシ 1人気

2着 デッドフレイ 3人気

3着 トレベルオール 2人気

4着 トゥールリー 4人気

5着 ケンタッキーグレイ 5人気

6着 カシノルーカス 7人気

7着 フークファンタジー 6人気

8着 キトーウィン 9人気

9着 ケンタッキーダンス 11人気

10着 シーブレ 12人気

11着 アマルフィー 8人気

12着 フェノーウルフ 10人気