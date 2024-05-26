¡Ú¹âÃÎ¶¥ÎØ¡¦Á´¥×¥íµÇ°¶¥ÎØ¡ÛÀ¶¿åÍµÍ§¤¬£Ó£Ð£Ò¾Þ¤òÀ©ÇÆ
¡¡¹âÃÎ¶¥ÎØ¤Î£Æ£²¡Ö£²£°£²£´Ç¯ÅÙÁ´ÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñµÇ°¶¥ÎØ¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥Ô¥¹¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿åÍµÍ§¡Ê£²£¹¡á»³¸ý¡Ë¤¬¸¤ÉúÍ¯Ìé¤ÎÀè¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ£Ö¡£¾Þ¶â£³£¹£¶Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤òÂ÷¤·¤¿¸¤Éú¤¬ºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤Ç½ÐÀÚ¤Ã¤Æ²÷Áö¡£ºÇ½ª£²¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆâ¤«¤é¹Ó°æ¿òÇî¡¢³°¤«¤é¤Ï»ûºê¹ÀÊ¿¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ëÀþ¤òÆÍ¤È´¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£±·îÂçµÜ¡¢£²·îÀÅ²¬¤È¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë£Ç£³¤òÀ©ÇÆ¡£´ôÉì£Ç£±Á´ÆüËÜÁªÈ´¤Ç¤Ï½à£Ö¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£´·î¤Î¹âÃÎ£Ç£³½à£Ö¸å¤Ï¤¤¤ï¤Ê¿£Ç£±ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÈÉðÍº£Ç£³¤Î·è¾¡¤Ç¤È¤â¤Ë£¶Ãå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡ÖÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î£³°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£Ç£±¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£¶ì¼ê¤Ê½ë¤µÂÐºö¤â¹Ö¤¸¤Ê¤¬¤é£¶·î¤Î£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¡Ê´ßÏÂÅÄ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£