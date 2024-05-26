【盛岡・あすなろ賞結果】スズカゴウケツが3馬身差快勝で重賞初制覇
26日、盛岡競馬場で行われた第25回あすなろ賞(3歳上・重賞・ダ1800m・1着賞金300万円)は、好位でレースを進め、3-4コーナーで先頭に立って後続を突き放した菅原辰徳騎手騎乗の3番人気スズカゴウケツ(牡7、岩手・千葉幸喜厩舎)が、後方から早めに追い上げていった4番人気ゴールドギア(牡9、岩手・伊藤和忍厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒0(良)。
さらに1/2馬身差の3着に2番人気フレイムウィングス(セ7、岩手・酒井仁厩舎)が入った。なお、1番人気グローリーグローリ(牡9、岩手・菅原勲厩舎)は4着に終わった。
勝ったスズカゴウケツは、父スズカコーズウェイ、母リバティーベル、その父アサティスという血統。重賞初制覇を果たした。
【勝ち馬プロフィール】
◆スズカゴウケツ(牡7)
騎手:菅原辰徳
厩舎:岩手・千葉幸喜
父:スズカコーズウェイ
母:リバティーベル
母の父:アサティス
馬主:楊 明翰
生産者:グランド牧場
【全着順】
1着 スズカゴウケツ 3人気
2着 ゴールドギア 4人気
3着 フレイムウィングス 2人気
4着 グローリーグローリ 1人気
5着 ゼットセントラル 6人気
6着 レールガン 5人気
7着 タイセイメガロス 7人気
8着 グリニッジシチー 8人気