26日、盛岡競馬場で行われた第25回あすなろ賞(3歳上・重賞・ダ1800m・1着賞金300万円)は、好位でレースを進め、3-4コーナーで先頭に立って後続を突き放した菅原辰徳騎手騎乗の3番人気スズカゴウケツ(牡7、岩手・千葉幸喜厩舎)が、後方から早めに追い上げていった4番人気ゴールドギア(牡9、岩手・伊藤和忍厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒0(良)。

さらに1/2馬身差の3着に2番人気フレイムウィングス(セ7、岩手・酒井仁厩舎)が入った。なお、1番人気グローリーグローリ(牡9、岩手・菅原勲厩舎)は4着に終わった。

勝ったスズカゴウケツは、父スズカコーズウェイ、母リバティーベル、その父アサティスという血統。重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】

◆スズカゴウケツ(牡7)

騎手:菅原辰徳

厩舎:岩手・千葉幸喜

父:スズカコーズウェイ

母:リバティーベル

母の父:アサティス

馬主:楊 明翰

生産者:グランド牧場

【全着順】

1着 スズカゴウケツ 3人気

2着 ゴールドギア 4人気

3着 フレイムウィングス 2人気

4着 グローリーグローリ 1人気

5着 ゼットセントラル 6人気

6着 レールガン 5人気

7着 タイセイメガロス 7人気

8着 グリニッジシチー 8人気