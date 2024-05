東京銀座に、銀座高木ビル内に、サウナと飲食店からなる複合施設「SALON 91°(サロン・ナインティワン)」がオープンしました。

「SALON 91°(サロン・ナインティワン)」

オープン日| 2024年5月15日(水)

所在地 | 東京都中央区銀座七丁目3番6号 銀座高木ビル内

アクセス | 東京メトロ「銀座駅」より徒歩5分

JR/東京メトロ/都営地下鉄「新橋駅」より徒歩5分

JR/東京メトロ「有楽町駅」より徒歩6分

構造 | 地上 鉄骨造一部木造

地下 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造

屋根 デッキスラブ、鉄筋コンクリートスラブ

延床面積 | 屋内:549.45m2 屋上:23.5m2

開業年月日| 2024年5月15日(水)

フロア構成| 12F:91° SAUNA(ナインティワン・サウナ)

11F:91° SAUNA Private(ナインティワン・サウナ プライベート)

10F:銀座 呑小路やま岸(ぎんざ のみのこうじやまぎし)

09F:PLEIN 銀座本店(プラン ぎんざほんてん)

01F:フレンチバルギンザ by plein(フレンチバルギンザ バイ プラン)

東京・京都でレストランなどを9店舗運営するPLEINと高木ビルは、銀座高木ビル内に、サウナと飲食店からなる複合施設「SALON 91°(サロン・ナインティワン)」をオープン。

銀座の街並みを一望する外気浴テラスを有する大衆サウナ「91° SAUNA」と全室水風呂完備の贅沢な個室サウナ、「91°SAUNA Private」は、グランドオープンから会員プランをスタートしました。

■ビルの竣工から1年、ついに完成を迎える SALON 91°

昨年11月、京都でも予約困難な日本料理店として話題の「富小路やま岸」の姉妹店で東京初進出となる「呑小路 やま岸」が10Fにオープン。

12月には隠れ家ネオフレンチとして多くのお客さまに愛された「Bistro plein」がそのルーツを受け継ぎ、PLEINグループのフラッグシップとなるカウンターフレンチ「PLEIN 銀座本店」が9Fにオープンしました。

そして5月15日(水)、天望外気浴付きのサウナ「91° SAUNA」そしてSALON 91°の玄関口となる1Fには、PLEINグループの新業態「フレンチバルギンザ by plein」がオープン。

日常にリフレッシュの機会を組み込む“泊まらないホテル”SALON 91°が、いよいよ完成を迎えました。

レストラン×サウナ。「泊まらないホテル」の完成

食の未来を探求し続けてきたPLEINグループが、フラッグシップを移転開業、新業態のオープンにとどまらず、新規事業としてサウナ事業に参画。

オーナーシェフでもあり、サウナーでもある中尾 太一率いるPLEINグループの新たな挑戦がはじまります。

■12F 91°SAUNA

【本音の、休息。天空のととのいを体験できる、外気浴テラスのあるサウナ】

12F:91° SAUNAは、天井が高く、木材を贅沢に使用した開放的なフロアのパブリックサウナと、そのさらに上空には街並みが一望できる特別な“ととのい空間”インフィニティテラスを用意。

通常は、男性専用のフロアとなりますが、毎月、レディースデーを実施します。

【ベーシックかつ充実のサウナ体験】

15名ほどが収容できるサウナ室には、「iki(イキ)」のサウナストーブを設置し、20-30分毎にオートロウリュを実施。

本場フィンランドで楽しまれている“ロウリュ浴”を楽しめます。

サウナ室内ではSALON 91°のために「Steve* Music(スティーブ・ミュージック)」のアーティスト「no.9(ナンバーナイン)」が手掛けた、本当の自分と向き合うための“音”が流れています。

サウナ室の横には、肩まで浸かれる深い水風呂と外気浴スペースを完備。

大都会のビルの上にいながらにして、心地良い風にあたりながら、ととのうことができます。

【都内随一の外気浴テラス】

12Fから屋上へとつづく階段を上がると広がるのは、銀座の街並みを一望できるインフィニティテラス。

ゆったりと腰を掛けることのできるデッキベンチでの外気浴は、空と景色とが一体となる不思議な感覚を堪能できます。

12F インフィニティテラス

■11F 91°SAUNA Private

【全室水風呂完備 贅沢な空間で過ごす、ホテルステイのようなサウナ】

11F:91°SAUNA Privateには日本文化の良さを改めて感じる心地良いしつらえの空間に、コンセプトの異なる3室のプライベートサウナと水風呂、心地よい風を感じるテラスを。

銀座の街並みを見下ろしながら、水と空気と、本音に身を委ねる心地良さを体感してください。

【ホテルの一室のような贅沢な空間】

各部屋のサウナ室には、加湿をしながら温めるHelo社の電気式サウナヒーター「Himalaya」を採用しており、自身のタイミングでセルフロウリュを楽しめます。

また、Room 2/3には、専用の外気浴バルコニーがあり、銀座の風を感じながら、ゆったりと“ととのう”ことができます。

サウナ室内では、「no.9」のほか、自身の好きなBGMを流すことも可能。

11F 個室用外気浴

【un -アン】【deux -ドゥ】【trois -トロワ】と名付けられた3室。

フランス語で1・2・3を意味し、バレエの世界では踊る際のカウントに用いられます。

その円を描くようにリズミカルな3拍子には、呼吸を整える役割も。

身もこころもバランスのとれた状態にととのっていただきたいという想いが込められています。

※ 11F PRIVATE SAUNAは、同性同士の利用に限り、男女問わず利用できます。

<Room 1 [un]>

コンパクトながら高い天井と明るい色調の空間。

水深約1mの深い水風呂と、頭の先からクールダウンできるレインシャワーも完備しています。

<Room 2 [deux]>

落ち着いた色調の空間には、頭までしっかりクールダウンできる寝湯タイプの水風呂を設置。

専用の外気浴バルコニーでは、銀座の風をご体感できます。

<Room 3 [trois]>

天井が高く、ゆったりとお過ごしいただけるゆとりのある空間。

肩まで浸かれる贅沢な水風呂でクールダウンした後は、専用バルコニーで外気浴を楽しめます。

■グランドオープンより、会員プランをスタート

91° SAUNA/91° SAUNA Privateでは、通常のビジター価格よりもお得に、メンバー価格で施設を利用いただける会員プランをスタート。

さらに、SALON 91°のグランドオープンを記念して、6月末までの期間限定で入会金10,000円が無料になるキャンペーンを実施します。

【VISITOR】

91° SAUNA(PUBLIC SAUNA)

(平日) 3,000円/60分 3,900円/90分 4,800円/120分

(土日祝)3,400円/60分 4,400円/90分 5,400円/120分

91° SAUNA Private(PRIVATE SAUNA)

Room1[un] 6,500円(1名)/90分

Room2[deux] 15,000円(1-2名)/90分

Room3[trois]17,000円(1-2名)/90分 19,500円(3名)/90分

【MEMBER】※入会金:10,000円

91° SAUNA(PUBLIC SAUNA)

2,380円/60分 2,980円/91分 3,780円/120分

(レディースデー)2,980円/120分

91° SAUNA Private(PRIVATE SAUNA)

Room1[un] 5,850円(1名)/91分

Room2[deux] 13,800円(1-2名)/91分

Room3[trois]15,800円(1-2名)/91分 17,800円(3名)/91分

※ 記載の料金はすべて消費税を含んでいます。

※ 料金には、タオル・ポンチョなどのリネン類、ヘアドライヤー、アメニティ類が含まれます。

※ 定休日や営業時間は変更する場合があります。

※ 12F PUBLIC SAUNAは男性専用フロアとなります。

毎月、レディースデーを実施します。

(7月末までは毎週火曜日)

※ 11F PRIVATE SAUNAは、同性同士の利用に限り、男女問わず利用できます。

91° SAUNA(ナインティワン・サウナ)

所在地 :東京都中央区銀座七丁目3番6号(銀座高木ビル12F/11F・SALON 91°内)

電話番号:非公開

営業時間:平日 12:00-23:00 土日祝 10:00-23:00

定休日 :予約スケジュールより確認してください

予約 :予約サイト「hacomono」より

https://ginza-91sauna.hacomono.jp/

お支払い:キャッシュレスのみ

■日常のあらゆるシーンに対応する3つの飲食店

【フレンチバルで、一杯。

〈フレンチバルギンザ by plein〉】

9Fに本店を構えるPLEINの新業態。

サウナ後に一杯、仕事終わりに一杯、肩肘を張らず気軽に立ち寄れるフレンチバル。

赤提灯のにぎわいと本格フレンチが融合したお食事を楽しめます。

フレンチバルギンザ by plein(フレンチバルギンザ バイ プラン)

所在地 :東京都中央区銀座七丁目3番6号(銀座高木ビル1F・SALON 91°内)

営業時間:ランチ 12:00-15:00(L.O. 14:30)

ディナー 17:00-23:00(L.O. 22:00)

定休日 :日曜日 ※ 5月6月は日曜日・月曜日

席数 :20席(カウンター 14席、テーブル 6席)

価格帯 :[ランチ] 農家のスパイスカレー 990円

フレンチデリプレート 1,980円

[ディナー]揚げタパス 180円〜

鮮魚のアクアパッツァ 2,750円

カジュアルコース 3,900円

シェフのおまかせコース 5,800円

※ 定休日や営業時間は変更する場合があります。

※ 記載の価格はすべて消費税を含んでいます。

1F フレンチバルギンザ 料理(1)

■特別な日を、満たそう。

〈PLEIN 銀座本店〉

食の未来を探求し続けるネオビストロが、表参道店創業時のルーツを受け継ぎ、銀座本店として生まれ変わります。

これまでの食の知識と経験を凝縮したフラッグシップ店舗として、非日常を満たすメインダイニングとともに、サウナ後にも立ち寄れるテラスバーも備えています。

9F PLEIN 銀座本店 料理(1)

【Main Dining】

PLEINグループのフラッグシップ店舗として、特別な日を大切な人とお過ごしいただける、上質な空間と料理を用意してお待ちしています。

【Terrace Bar】

銀座の心地よい風を感じることができるテラスバー。

91° SAUNAでのととのい後は、解放感のあるテラスでゆったりと楽しめます。

PLEIN 銀座本店(プラン ぎんざほんてん)

所在地 :東京都中央区銀座七丁目3番6号(銀座高木ビル9F・SALON 91°内)

営業時間:ランチ 12:00-14:30(L.O. 14:00)/ディナー 17:30-23:00(L.O. 21:00)

定休日 :月曜日、火曜日

席数 :25席(カウンター席 12席、テラス席 13席)、個室あり(2〜4名1室)

個室料 :4,400円

価格帯 :ランチコース 4,290円〜 ディナーコース 8,800円〜

※ 貸切も承ります。

※ 定休日や営業時間は変更する場合があります。

■京都で磨いた、和の極み。

〈銀座 呑小路やま岸〉

京都で話題の山岸 隆博が手掛ける、日本料理店「富小路やま岸」の姉妹店が東京初進出。

店主が厳選する旬の食材を活かした料理は、和の魅力を存分に堪能できます。

10F 銀座 呑小路やま岸 料理

銀座 呑小路やま岸(ぎんざ のみのこうじやまぎし)

所在地 :東京都中央区銀座七丁目3番6号(銀座高木ビル10F・SALON 91°内)

営業時間:18:00-26:00(L.O. 25:00)

定休日 :土曜日、日曜日

席数 :カウンター 12席、個室あり(2名1室、2〜4名1室)

価格帯 :12,000円〜

※ 定休日や営業時間は変更する場合があります。

