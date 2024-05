第1期エントリー開始！ホノルルマラソン2024

ホノルルマラソン日本事務局は、「ホノルルマラソン2024」および大会前日に開催する1マイルを走るファンランイベント「カラカウアメリーマイル」の第1期エントリーを開始しました。

ホノルルマラソン2024

ゴールシーン

■開催日時

2024年12月8日(日) 午前5:00スタート予定

*フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

■競技種目

フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)

■主催

HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

■協賛

オフィシャルエアライン 日本航空

サポーティングスポンサー ahamo(NTTドコモ)/SGC

■参加人数

人数制限なし

2023年エントリー人数実績:フルマラソン 19,176人

(内日本人:5,892人〔30.6%〕)

10Kラン&ウォーク 7,982人

(内日本人:2,786人〔34.9%〕)

フルマラソン

アラモアナ公園をスタートした後、世界的に有名なワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッドを経てハワイカイで折返し、カピオラニ公園でフィニッシュするという、壮大なシーサイドコースです。

コースの高低については、ダイヤモンドヘッド付近の短い坂を除けば、ほとんどが平坦で走りやすいコースになっています。

【10Kラン&ウォーク】

フルマラソンと同時にスタートし、上記フルマラソンコースの10キロ地点、カピオラニ公園でフィニッシュ。

■種目

フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)〔英語名:Start to Park 10K〕

カラカウアメリーマイル(約1.6km) 12月7日(土)開催

■参加資格

【フルマラソン】大会当日7歳以上の方

【10Kラン&ウォーク】年齢に関わりなく参加できます

*14歳以下のお子様がご参加される場合、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

■エントリー方法

オフィシャルサイト

http://honolulumarathon.jp

にてオンラインエントリー

■エントリー料

【フルマラソン(車椅子競技部門を含む)】

日本受付 第1期: 5月17日(金)〜10月15日(火) 37,000円

日本受付 第2期:10月17日(木)〜11月13日(水) 43,500円

【10Kラン&ウォーク】

日本受付 第1期: 5月17日(金)〜10月15日(火) 14,000円

日本受付 第2期:10月17日(木)〜11月13日(水) 15,000円

【カラカウア メリーマイル】

日本受付 第1期: 5月17日(金)〜10月15日(火) 8,000円

日本受付 第2期:10月17日(木)〜11月13日(水) 9,000円

*日本受付のお申し込み時には別途事務手数料5%がかかります。

車椅子競技部門

2024年12月8日(日) 午前4:55スタート予定

フルマラソン車椅子レースは、「The National Wheelchair Athletic Association」の長距離レースルールに基づいて運営されます。

参加者はレース用車椅子を使用してください。

(日常使用の車椅子では参加いただけません)

■記念品

【フルマラソン】

完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証

【10Kラン&ウォーク】

参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル・完走証

■ウェブサイト

日本事務局オフィシャルサイト

http://honolulumarathon.jp/

ランニングイベント カラカウアメリーマイル

■開催日時

2024年12月7日(土) 午前7:00スタート予定

※完走予想タイム別にウエーブスタート実施予定

■コース

ホノルル動物園前のモンサラット通りからスタート、カラカウア通りを西向きに走り、途中で折り返しイーンズビーチまでの1マイル(約1.6km)を走ります。

■記念品

参加記念Tシャツ、完走メダル(完走メダルはフィニッシュした方のみ)

ホノルルマラソン日本事務局では、2024年12月8日(日)開催のホノルルマラソン2024(フルマラソン/10Kラン&ウォーク)、大会前日に開催する1マイルを走るファンランイベント「カラカウアメリーマイル」の第1期エントリーを5月17日(金)より開始☆

ホノルルマラソンは制限時間がないことが特徴で、スタートラインに立てばレベルに関係なくそれぞれのペースで参加できます。

完走できる大会としてエキスパートからビギナーまで多くのランナーに参加でき、特に初めてのフルマラソン挑戦には最適の大会です。

スタートでは盛大な花火が上がる中、ランナー達は歓声とともにスタート、ダウンタウンでは季節の風物詩でもあるクリスマスイルミネーションに彩られた街中を走ることができます。

そのほかにも、ダイヤモンドヘッドの絶景など、ホノルルの観光名所や美しい海岸線を巡るコースもホノルルマラソンの魅力です。

最近では、お子様と一緒にファミリーでのご参加、3世代や気軽に友人同士でのご参加、ベビーカーを押しながらの参加など、「10Kラン&ウォーク」の人気が高まっています。

「フルマラソン」と「10Kラン&ウォーク」のランナーは、それぞれの予想ゴールタイム別に同時にスタートするので、走るペースが同じであれば、違う種目の参加でも一緒にコースを走ることもできます。

冬のこの時期に開催される「ランの祭典」ともいえるホノルルマラソン。

日本人に人気のリゾート地、ハワイのロケーションを余すことなく楽しめるコース設定で多くのランナーが思い思いのスタイルで完走できます。

現地のスタッフ・ボランティアの方々の温かいホスピタリティ“アロハ・スピリット”溢れる本大会で、他では味わえない思い出を作ることができます。

大会前日の朝にはカラカウア通りを1マイル(約1.6km)を走る「カラカウアメリーマイル」も開催。

ワイキキの目抜き通りを駆け抜けるという特別な体験で、フルマラソンの足慣らしとして、お子様連れや年配の方も数多く参加します。

ホノルルマラソン2024オフィシャルトレーニングTシャツ

発売日:2024年6月下旬予定

価格 :未定(限定数販売)

6月下旬(予定)には、数量限定で「ホノルルマラソン2024オフィシャルトレーニングTシャツ」(ニューバランス製)も販売!

詳細は追って公式ホームページで発表します。

