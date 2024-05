大粒で肉厚なラムレーズンをたっぷり使用！乃が美『葡萄「生」食パン』

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2024年5月27日(月)より、新商品『葡萄「生」食パン』を数量限定にて発売します。

乃が美『葡萄「生」食パン』

■商品名 :葡萄「生」食パン

■販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

■販売期間 :2024年5月27日(月)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、

販売終了となります。

■販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

『葡萄「生」食パン』は、人気商品「創業乃が美」にたっぷりのラムレーズンを練りこんだ食パン。

ラムレーズンは、枝についたままのぶどうを、時間をかけて自然乾燥させることで、皮が薄く、フレッシュな風味となります。

耳まで柔らかい創業乃が美に大粒で肉厚なラムレーズンをたっぷり使用し、八朔ピールをアクセントにした贅沢な葡萄「生」食パンは大切な方への贈り物にも最適です。

パンの焼成時にラムレーズンのアルコール分は熱で蒸散してしまうため、お召し上がりいただいても酔うことはございません。

アルコールを医師に禁じられている方、アルコールに弱い方、お子様、妊婦・授乳中の方についてはお控えください。

