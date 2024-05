キリン一番搾りやチューハイ90分飲み放題！オーミマリン「びわ湖 ビアクルーズ〜BIWAKO BEER CRUISE〜」

オーミマリンは、キリン一番搾りやチューハイ・ソフトドリンクが飲み放題の彦根港発着「びわ湖 ビアクルーズ〜BIWAKO BEER CRUISE〜」を運航します。

オーミマリン「びわ湖 ビアクルーズ〜BIWAKO BEER CRUISE〜」

キリン一番搾り飲み放題

運航日 :2024年7月5日(金)・6日(土)・12日(金)・13日(土)・19日(金)・20日(土)・26日(金)・27日(土) ※予約制

スケジュール:金曜日 彦根港18:30発 彦根港20:00着

土曜日 彦根港18:00発 彦根港19:30着

乗船定員 :各日 55名様

乗船料金 :おとな 6,000円(税込)

※料金にはドリンク飲み放題・千成亭の特製弁当・乗船料金が含まれています。

※キリン一番搾り・チューハイ・ウーロン茶・オレンジジュースが90分飲み放題

近江トラベルが運営するオーミマリンはキリン一番搾りやチューハイ・ソフトドリンクが飲み放題の彦根港発着「びわ湖 ビアクルーズ〜BIWAKO BEER CRUISE〜」を運航!

予約方法

電話は5日前 Webは3日前までに予約ください。

最少催行人数は25名となります。

予約ページ:

https://www.ohmitetudo.co.jp/marine/icoico/event/beercruse/

■無料シャトルバス

彦根駅西口から彦根港まで無料シャトルバスは予約制です。

<彦根駅西口(6)番のりば発>

金曜日 (1)17:50発 (2)18:10発

土曜日 (1)17:20発 (2)17:40発

<彦根港発>

金曜日 (1)20:15発 (2)20:35発

土曜日 (1)19:45発 (2)20:05発

キリン一番搾り

夕陽を眺めながら〜♪

【諸注意】

※船内は禁煙となります。

※時期・天候等の諸条件によりサンセットがご覧いただけない場合があります。

※悪天候等により運行を中止する場合はがあります。

又は停泊しての利用となります。

※お申込み参加者が最少催行人員(25名)に満たない場合は中止又は出発日の変更をお願いすることがあります。

※飲食類の持ち込みはご遠慮下さい。

