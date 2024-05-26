今週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、鉱工業生産、米個人所得 (5月27日～6月2日) 今週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、鉱工業生産、米個人所得 (5月27日～6月2日)



――――――――――――――――――― 5月27日 (月) ――

◆国内経済

□植田日銀総裁が国際コンファランスで開会挨拶(9:05)

□3月景気動向指数[確報値](14:00)

□4月外食売上高(14:00）

□5月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

□米国（メモリアルデー）、英国（バンクホリデー）市場休場

□中国1-4月工業企業利益(10:30)

□ドイツ5月Ifo景況感指数(17:00)

□日中韓首脳会談(ソウル)

◆新規上場、市場変更 など

○グッピーズ <5127> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月28日 (火) ――

◆国内経済

□4月企業向けサービス価格指数(8:50)

□4月白物家電出荷額(10:00)

□10年クライメート・トランジション国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

□米国3月S&Pケースシラー住宅価格(22:00)

□米国3月FHFA住宅価格指数(22:00)

★米国5月コンファレンスボード消費者信頼感指数(23:00)

□米国2年国債入札

□米国5年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★学びエイド <184A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 5月29日 (水) ――

◆国内経済

□5月消費動向調査(14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

□ドイツ6月Gfk消費者信頼感(15:00)

□ユーロ圏4月マネーサプライM3(17:00)

□米国MBA住宅ローン申請指数(20:00)

□ドイツ5月消費者物価指数(21:00)

□米国5月リッチモンド連銀製造業指数(23:00)

□米国地区連銀経済報告(ベージュブック)(30日3:00)

□米国7年国債入札

□南アフリカ総選挙

【海外決算】

[米]セールスフォース 、HP 、オクタ



――――――――――――――――――― 5月30日 (木) ――

◆国内経済

□週間対外及び対内証券売買契約等の状況(8:50)

□4月建機出荷額(13:00)

□2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

□ユーロ圏4月失業率(18:00)

□ユーロ圏5月消費者信頼感[確報値](18:00)

□ユーロ圏5月景況感指数(18:00)

★米国1-3月期GDP[改定値](21:30)

□米国新規失業保険申請件数(21:30)

□米国4月卸売在庫(21:30)

□米国4月仮契約住宅販売指数(23:00)

□米国週間石油在庫統計(31日0:00)

□南アフリカ中銀が政策金利を発表

□英国下院議会解散

【海外決算】

[米]コストコ 、マーベルテクノロジー 、ダラージェネラル 、デル

◆新規上場、市場変更 など

○サムティ <3244> [東証Ｐ]：上場廃止

○グローセル <9995> [東証Ｐ]：上場廃止

○光・彩 <7878> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場(重複上場)



――――――――――――――――――― 5月31日 (金) ――

◆国内経済

□5月東京都区部消費者物価指数(8:30)

★4月完全失業率(8:30)

★4月有効求人倍率(8:30)

★4月鉱工業生産(8:50)

□4月商業動態統計(8:50)

□4月自動車輸出実績(13:00)

□4月住宅着工件数(14:00)

□外国為替平衡操作の実施状況(19:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月製造業PMI(10:30)

□中国5月非製造業PMI(10:30)

□ユーロ圏5月消費者物価指数(18:00)

★米国4月個人所得(21:30)

★米国4月個人支出(21:30)

□米国5月シカゴ購買部協会景気指数(22:45)

□MSCIが世界株指数MSCI ACWIの銘柄入れ替え実施

□アジア安全保障会議(～2日、シンガポール)



――――――――――――――――――― 6月 1日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

□所得税・住民税の定額減税開始

◆国際経済ｅｔｃ

□OPECプラス閣僚級会合



――――――――――――――――――― 6月 2日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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