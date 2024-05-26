ディズニー作品の作曲者、リチャード・シャーマンさん死去 95歳
【AFP＝時事】ディズニー映画『メリー・ポピンズ（Mary Poppins）』や『ジャングル・ブック（The Jungle Book）』の楽曲の作曲者、リチャード・シャーマンさん（Richard Sherman）が25日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズ（Beverly Hills）で加齢に伴う疾患のため死去した。95歳。
娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニー（Walt Disney）が発表した。
兄のロバートさん（2012年死去）と共に、『メリー・ポピンズ』内で使われた「チム・チム・チェリー（Chim Chim Cher-ee）」や、娯楽施設向けの「イッツ・ア・スモール・ワールド（It's a Small World）」などの名曲を生み出した。
兄弟は1960〜73年にディズニーに音楽担当として在籍。その間に映画27本、テレビ番組十数本のために200超の楽曲を手掛けた。
【翻訳編集】AFPBB News
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娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニー（Walt Disney）が発表した。
兄弟は1960〜73年にディズニーに音楽担当として在籍。その間に映画27本、テレビ番組十数本のために200超の楽曲を手掛けた。
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