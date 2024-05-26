リチャード・シャーマンさん（2018年6月18日撮影、資料写真）。(c)TARA ZIEMBA / AFP

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【AFP＝時事】ディズニー映画『メリー・ポピンズ（Mary Poppins）』や『ジャングル・ブック（The Jungle Book）』の楽曲の作曲者、リチャード・シャーマンさん（Richard Sherman）が25日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズ（Beverly Hills）で加齢に伴う疾患のため死去した。95歳。

娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニー（Walt Disney）が発表した。

　兄のロバートさん（2012年死去）と共に、『メリー・ポピンズ』内で使われた「チム・チム・チェリー（Chim Chim Cher-ee）」や、娯楽施設向けの「イッツ・ア・スモール・ワールド（It's a Small World）」などの名曲を生み出した。

　兄弟は1960〜73年にディズニーに音楽担当として在籍。その間に映画27本、テレビ番組十数本のために200超の楽曲を手掛けた。

【翻訳編集】AFPBB News

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