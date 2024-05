DAY6 ドウン、ファンミーティング「I Need My Day」の予告イメージを公開…4人の集合カットも

DAY6が3度目の公式ファンミーティングの集合予告イメージを公開し、注目を集めた。彼らは来る6月21日〜23日、ソウル蚕室(チャムシル)室内体育館にて3回目の公式ファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING “I Need My Day”」を開催する。所属事務所のJYPエンターテインメントは公式SNSにメンバーの個人予告イメージを公開したのに続き、26日0時、集合写真をオープンし、開催に向けてより一層期待を高めた。

写真の中でDAY6は、スーツを着た端正なオフィスルックを披露した。ステージ上で楽器を持った姿とはまた違った魅力とともに、温かみのあるビジュアルを誇り、ファンをときめかせた。これに先立って25日0時、ドウンの個人予告イメージが公開された。彼はすっきりとしたヘアスタイルでクールな表情を見せたり、頬にメモを貼ったお茶目な姿、スーツにドラムスティックを持った写真など、多彩な魅力をアピールした。今回のファンミーティングは、2019年6月の「DAY6 “You Made My Day” Ep.2 Scentographer」以来、約5年ぶりの公式ファンミーティングとして、ファンの期待を一身に受けている。公演名「I Need My Day」は、「日常の中の日々には僕たちのファン、My Day(ファンダムの名称)が必要」という意味が込められている。お互いに最も必要なDAY6とMy Dayは6月、忘れられない思い出の1ページを築く。DAY6は去る3月18日、8thミニアルバム「Fourever」とタイトル曲「Welcome to the Show」を発売した。「Welcome to the Show」は現在、音楽配信サイトMelOnのデイリーチャート24位を記録し、人気を博している。今回のファンミーティングのチケットは、オンラインサイトYES24で前売りが購入可能で、27日午後8時にファンクラブMy Day第4期を対象とした先行販売、28日午後8時に一般前売りがオープンされる。