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26日午後4時59分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、色麻町、涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□岩手県
大船渡市　陸前高田市　釜石市
住田町　大槌町　一関市

□宮城県
気仙沼市　登米市　色麻町
涌谷町　石巻市

■震度1
□岩手県
花巻市　北上市　遠野市
奥州市　西和賀町　金ケ崎町
平泉町　宮古市　山田町
盛岡市　八幡平市　矢巾町

□宮城県
栗原市　大崎市　宮城加美町
宮城美里町　南三陸町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台泉区　東松島市
大郷町　女川町　名取市
角田市　岩沼市　宮城川崎町
亘理町

□秋田県
仙北市

□山形県
尾花沢市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。