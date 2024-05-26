岩手県、宮城県で最大震度2の地震 岩手県・大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、一関市
26日午後4時59分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、岩手県の大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、色麻町、涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□岩手県
大船渡市 陸前高田市 釜石市
住田町 大槌町 一関市
□宮城県
気仙沼市 登米市 色麻町
涌谷町 石巻市
■震度1
□岩手県
花巻市 北上市 遠野市
奥州市 西和賀町 金ケ崎町
平泉町 宮古市 山田町
盛岡市 八幡平市 矢巾町
□宮城県
栗原市 大崎市 宮城加美町
宮城美里町 南三陸町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台泉区 東松島市
大郷町 女川町 名取市
角田市 岩沼市 宮城川崎町
亘理町
□秋田県
仙北市
□山形県
尾花沢市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。