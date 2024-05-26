BMSG POSSE、第2弾シングル「MINNA BLING BLING」リリース決定
■BMSG POSSEは、SKY-HI主宰のマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するソロアーティスト、SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOによる総称
BMSG POSSEが、第1弾シングル「Girlfriend」（5月29日リリース）に続く第2弾シングル「MINNA BLING BLING」を、6月26日にリリースすることが発表された。
BMSG POSSEは、SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル｢BMSG｣に所属するソロアーティスト、SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOによる総称。
BMSG POSSEは、5月26日に『KOBE MELLOW CRUISE 2024』に出演し、「Girlfriend」の歌唱に加えて「MINNA BLING BLING」を初披露。同ステージで「MINNA BLING BLING」のシングルリリースが発表され、会場を大いに沸かせた。
リリースに先駆け、Spotify、Apple MusicにてPre-add / Pre-saveの受付がスタート。こちらも要チェックだ。
リリース情報
2024.05.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Girlfriend」
2024.06.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「MINNA BLING BLING」
BMSG OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/