¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛàÂç²ø½Ãá¥Ü¥¸¥é¤¬¿·ÌÚ¾ì¤ÇÂçË½¤ì¡¡ÎÓ²¼»íÈþ¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¡Ö¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î´úÍÈ¤²£²ÀïÌÜ¶½¹Ô¡Ê£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÃë¤ÎÉô¡Ë¤Ç¡¢àÂç²ø½Ãá¥Ü¥¸¥é¡Ê£²£°¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤âÂçË½¤ì¤À¡£
¡¡Åö½é¤Ï¹â¶¶Æà¼·±Ê¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÎÓ²¼»íÈþ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·îÁÈ¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á·ç¾ì¡£»íÈþ¡¢µÝ·î¤È£³£×£Á£Ù¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤«¤é½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ü¥¸¥é¤Ï£±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£±¥¥í¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°Æü¤Î´úÍÈ¤²Àï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç»íÈþ¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤Þ¤ÇÅê²¼¡£ÆÃÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£²ÂÐ£±¤Î°µÅÝÅªÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç²ø½Ã¤ÏÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤À¡££²¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤¹¤È¡Ö¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡»íÈþ¤ÈµÝ·î¤Î¹¥Ï¢·¸¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¥Ü¥¸¥é¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â£²¿Í¤òÊú¤¨¾å¤²¤Æ¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏµÝ·î¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥È¥É¥á¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥Ü¥¸¥é¥³¡¼¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Âç²ø½Ã¤Ï¡Ö¥ß¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡ª¡¡¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¡ª¡×¤È²£¤¿¤ï¤ë»íÈþ¤òÄ©È¯¤·¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥¸¥é¤ÎÂà¾ì¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤¿»íÈþ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü·ç¾ì¤·¤¿¹â¶¶¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¡£Âç²ñ¸å¤Ë¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¤¬¾µÂú¤·¡¢£¶·î£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£