26日に投票が始まった静岡県知事選について、県選挙管理委員会は同日午後2時時点の投票率は21・07%と発表した。

3年前の前回選挙の同時刻より1・20ポイント低い。当日有権者数は295万5295人。

静岡県知事選で投票をする人たち=2024年5月26日午前10時37分、静岡市葵区、田中美保撮影

県選管によると、25日までの期日前投票者数は49万1098人。選挙人名簿登録者数に占める割合（期日前投票率）は16・37%で、前回より0・90ポイント高い。

川勝平太前知事の任期途中の辞職に伴う選挙で、15年ぶりとなる県政の新たなかじ取り役を選ぶ。与野党対決の構図で、未着工のリニア中央新幹線静岡工区の対応などを焦点に過去最多の新顔6人が立候補した。

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【候補者一覧】

横山 正文（よこやま・まさふみ） 56 諸新 政治団体代表

森 大介（もり・だいすけ） 55 共新 党県委員長

鈴木 康友（すずき・やすとも） 66 無新 〈元〉浜松市長〈立〉〈国民〉

大村 慎一（おおむら・しんいち） 60 無新 〈元〉副知事〈自〉

村上 猛（むらかみ・たけし） 73 無新 アパート経営

浜中 都己（はまなか・さとみ） 62 無新 コンサル会社長

※届け出順。年齢は投開票日現在。〈 〉内政党は推薦