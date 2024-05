『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』の最終日が5月25日(土)に大阪・京セラドーム大阪で開催された。

対バンライブ『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』は、5月18日(土)・19日(日)の2日間、埼玉・ベルーナドームで各日WANIMA・Awichを迎えて開催。最終日となった5月25日(土)を飾る対バンアーティストは、今J-POPシーン牽引する Vaundyだ。 開演と共にライトダウンされた会場で、スポットライトのもと、Vaundyがステージに登場。一夜限りのセットリストでVaundyならではのグルーヴと音色で会場を染めていった。

Vaundy Photo by HIYOSHI "JP" JUNPEI

続いてONE OK ROCKが登場し、一気にロック・スピリットに覆いつくされる京セラドーム大阪。 ONE OK ROCKの圧倒的なパフォーマンスに会場の雰囲気が最高潮へ向かう中、Vaundyがステージに再登場し、ジャンルと世代を越え、全てのオーディエンスを熱狂させる唯一無二のスペシャルコラボ・ステージが実現。スペシャルな一夜が終わり、3日間にわたる対バンライブ『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』は大成功で幕を閉じた。