「Repezen Foxx」のDJ社長(31)が25日に公式YouTubeチャンネルを更新。「Waiting for you in Bali island」というタイトルで新曲をアップしたが、まさかの歌詞でネットをざわつかせた。

同グループはDJ社長が率いているが、借金「9億3000万円」を抱えたまま、一時“失踪”状態に。しばらくの間沈黙が続いていたが、6月6日に活動再開すると動画で発表していた。

そして、今月25日には新曲を発表。DJまるが19日をもってグループを脱退したが、DJ社長は歌詞の中で「始まりはそう 会社に嘘つき 仕事をバックれ 女と餅つき そして女に晒され 大炎上して ファンに逆ギレ」などと暴露。さらに「お前いなくても世界獲れるぜ!」と吐き捨てると、「俺はもうすぐ10億返せそうだぜ!」と真偽不明の情報を明かしていた。

ネット上では「DJ社長マジで好きだわ」「腹がよじれるほど笑ったわ」「10億返し切りそうなこと、すごすぎるw」「全部が全部ネタな気がする」「ネタなのか事実なのか…」「演出にしか見えなくて残念」といったコメントが寄せられていた。