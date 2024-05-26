【日本ダービー・馬体重】ジャスティンミラノは512kg(±0)、レガレイラは458kg(+2)
5月26日に東京競馬場で行われる第91回日本ダービー(3歳・牡牝・GI・芝2400m)の馬体重が発表された。
3戦無敗の皐月賞馬ジャスティンミラノ(牡3、栗東・友道康夫厩舎)は512kg(増減なし)。ウオッカ以来の牝馬Vを狙うレガレイラ(牝3、美浦・木村哲也厩舎)は458kg(+2)。
発走予定時刻は15時40分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 サンライズアース 524(-8)
2 レガレイラ 458(+2)
3 ジューンテイク 484(-2)
4 ビザンチンドリーム 458(+2)
5 ダノンデサイル 504(-2)
6 コスモキュランダ 502(+2)
7 ミスタージーティー 460(-8)
8 アーバンシック 512(+2)
9 ダノンエアズロック 492(0)
10 サンライズジパング 506(-4)
11 シュガークン 504(+2)
12 シックスペンス 488(-4)
13 シンエンペラー 486(+4)
14 ゴンバデカーブース 462(-4)
15 ジャスティンミラノ 512(0)
16 メイショウタバル 出走取消
17 ショウナンラプンタ 536(+8)
18 エコロヴァルツ 486(0)