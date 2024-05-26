名古屋vs京都 スタメン発表
[5.26 J1第16節](豊田ス)
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 41 小野雅史
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 34 内田宅哉
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
FW 23 豊川雄太
控え
GK 26 太田岳志
DF 20 喜多壱也
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
FW 11 山崎凌吾
FW 13 宮吉拓実
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 41 小野雅史
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 34 内田宅哉
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
FW 23 豊川雄太
控え
GK 26 太田岳志
DF 20 喜多壱也
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
FW 11 山崎凌吾
FW 13 宮吉拓実
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ