C大阪vs広島 スタメン発表
[5.26 J1第16節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 毎熊晟矢
DF 14 舩木翔
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 25 奥埜博亮
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
DF 23 山下達也
MF 7 上門知樹
MF 13 清武弘嗣
MF 19 為田大貴
FW 34 山田寛人
監督
小菊昭雄
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 8 川村拓夢
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 5 松本大弥
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 毎熊晟矢
DF 14 舩木翔
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 25 奥埜博亮
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 13 清武弘嗣
MF 19 為田大貴
FW 34 山田寛人
監督
小菊昭雄
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 8 川村拓夢
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 5 松本大弥
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ