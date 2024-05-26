[5.26 J1第16節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 毎熊晟矢

DF 14 舩木翔

DF 24 鳥海晃司

DF 33 西尾隆矢

MF 10 田中駿汰

MF 11 ジョルディ・クルークス

MF 25 奥埜博亮

MF 55 ヴィトール・ブエノ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 31 清水圭介

DF 16 奥田勇斗

DF 23 山下達也

MF 7 上門知樹

MF 13 清武弘嗣

MF 19 為田大貴

FW 34 山田寛人

監督

小菊昭雄

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

MF 8 川村拓夢

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 33 塩谷司

MF 51 加藤陸次樹

FW 77 大橋祐紀

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 16 志知孝明

MF 5 松本大弥

MF 32 越道草太

FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ

FW 11 満田誠

FW 20 ピエロス・ソティリウ

監督

ミヒャエル・スキッベ