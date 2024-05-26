鳥取vsFCバレイン下関 スタメン発表
[5.26 天皇杯1回戦](Axis)
※13:00開始
主審:川勝彬史
副審:長田望、池田元
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
DF 16 丸山壮大
DF 32 伊川拓
DF 42 金浦真樹
MF 11 東條敦輝
MF 20 常安澪
MF 27 西田結平
MF 34 曽我大地
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
控え
GK 31 高麗稜太
DF 22 牛田援
DF 29 小泉隆斗
DF 55 吉井泰生
MF 7 松木駿之介
FW 35 長谷川夢叶
FW 46 宮田和純
監督
林健太郎
[FCバレイン下関]
先発
GK 1 岡崎隆雅
DF 3 下村尚文
DF 4 川前陽斗
DF 5 半田勘太朗
DF 27 岩本雄喜
MF 11 野見山楽斗
MF 14 戸田海人
MF 20 稗田凌太
MF 21 坂野翔
FW 9 岸田和人
FW 10 西田憲誌朗
控え
GK 22 チョ・ジュンサン
DF 28 齋藤康友
DF 39 西大輔
DF 7 舛田勇士郎
FW 13 米澤康太
FW 23 佐藤颯汰
FW 8 原崎颯
監督
山根一真
※13:00開始
主審:川勝彬史
副審:長田望、池田元
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
DF 16 丸山壮大
DF 32 伊川拓
DF 42 金浦真樹
MF 11 東條敦輝
MF 20 常安澪
MF 27 西田結平
MF 34 曽我大地
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
控え
GK 31 高麗稜太
DF 22 牛田援
DF 29 小泉隆斗
DF 55 吉井泰生
MF 7 松木駿之介
FW 46 宮田和純
監督
林健太郎
[FCバレイン下関]
先発
GK 1 岡崎隆雅
DF 3 下村尚文
DF 4 川前陽斗
DF 5 半田勘太朗
DF 27 岩本雄喜
MF 11 野見山楽斗
MF 14 戸田海人
MF 20 稗田凌太
MF 21 坂野翔
FW 9 岸田和人
FW 10 西田憲誌朗
控え
GK 22 チョ・ジュンサン
DF 28 齋藤康友
DF 39 西大輔
DF 7 舛田勇士郎
FW 13 米澤康太
FW 23 佐藤颯汰
FW 8 原崎颯
監督
山根一真