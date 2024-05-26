岩手vs北海道十勝スカイアース スタメン発表
[5.26 天皇杯1回戦](いわスタ)
※13:00開始
主審:加藤正和
副審:大田智寛、高橋悠
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
DF 27 藪中海皇
MF 13 小暮大器
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
FW 23 豊田晃大
控え
GK 1 大久保択生
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 11 桐蒼太
MF 14 松原亘紀
FW 32 上笹貫剣
監督
神野卓哉
[北海道十勝スカイアース]
先発
GK 21 金子優希
DF 3 吉田哲登
DF 4 内山裕貴
DF 5 深井祐希
DF 8 高木俊輝
MF 7 中原彰吾
MF 10 中村友哉
MF 14 河合悠人
MF 66 丸岡悟
FW 15 臼井太夢
FW 24 下田康太
控え
GK 1 内野将大
DF 13 河邊拓己
DF 28 渡辺滉大
MF 16 須原拓海
FW 18 兼田寛也
FW 34 横山智也
FW 9 山下亮介
監督
長野聡
※13:00開始
主審:加藤正和
副審:大田智寛、高橋悠
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
DF 27 藪中海皇
MF 13 小暮大器
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
FW 23 豊田晃大
控え
GK 1 大久保択生
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 14 松原亘紀
FW 32 上笹貫剣
監督
神野卓哉
[北海道十勝スカイアース]
先発
GK 21 金子優希
DF 3 吉田哲登
DF 4 内山裕貴
DF 5 深井祐希
DF 8 高木俊輝
MF 7 中原彰吾
MF 10 中村友哉
MF 14 河合悠人
MF 66 丸岡悟
FW 15 臼井太夢
FW 24 下田康太
控え
GK 1 内野将大
DF 13 河邊拓己
DF 28 渡辺滉大
MF 16 須原拓海
FW 18 兼田寛也
FW 34 横山智也
FW 9 山下亮介
監督
長野聡