[5.26 天皇杯1回戦](いわスタ)

※13:00開始

主審:加藤正和

副審:大田智寛、高橋悠

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 21 稲葉亜我志

DF 4 深川大輔

DF 5 佐古真礼

DF 25 大和優槻

DF 27 藪中海皇

MF 13 小暮大器

MF 15 加々美登生

MF 17 新里涼

MF 30 安達秀都

FW 9 都倉賢

FW 23 豊田晃大

控え

GK 1 大久保択生

DF 18 宮市剛

DF 51 深津康太

MF 10 オタボー・ケネス

MF 11 桐蒼太

MF 14 松原亘紀

FW 32 上笹貫剣

監督

神野卓哉

[北海道十勝スカイアース]

先発

GK 21 金子優希

DF 3 吉田哲登

DF 4 内山裕貴

DF 5 深井祐希

DF 8 高木俊輝

MF 7 中原彰吾

MF 10 中村友哉

MF 14 河合悠人

MF 66 丸岡悟

FW 15 臼井太夢

FW 24 下田康太

控え

GK 1 内野将大

DF 13 河邊拓己

DF 28 渡辺滉大

MF 16 須原拓海

FW 18 兼田寛也

FW 34 横山智也

FW 9 山下亮介

監督

長野聡