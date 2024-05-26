福山シティFCvs沖縄SV スタメン発表
[5.26 天皇杯1回戦](Eピース)
※13:00開始
主審:田邉裕樹
副審:向井修也、八重垣真
<出場メンバー>
[福山シティFC]
先発
GK 21 宮崎浩太朗
DF 2 二宮和輝
DF 15 平松遼太郎
DF 16 黒宮渉
MF 7 藤井敦仁
MF 8 塚田裕介
MF 17 角田薫平
MF 30 澤田健太
MF 33 杉浦力斗
FW 28 若宮健人
FW 29 大久保龍一
控え
GK 1 菊地大輝
DF 3 徳永椋太
MF 11 高橋大樹
MF 18 桝田凌我
MF 26 野浜友哉
MF 4 田路耀介
FW 9 高橋佳
監督
森亮太
[沖縄SV]
先発
GK 23 志賀一允
DF 3 藤崎将汰
DF 24 安在和樹
DF 25 松下大祐
DF 26 山田涼太
MF 8 秋本和希
MF 13 伊集院雷
MF 16 有田朱里
MF 20 冨久田和真
MF 33 小田垣旋
FW 18 青戸翔
控え
GK 1 花田力
DF 15 安藝正俊
DF 2 水越陽也
DF 4 長井響
MF 32 荒井秀賀
FW 11 我那覇和樹
FW 9 儀保幸英
監督
小野木玲
※13:00開始
主審:田邉裕樹
副審:向井修也、八重垣真
<出場メンバー>
[福山シティFC]
先発
GK 21 宮崎浩太朗
DF 2 二宮和輝
DF 15 平松遼太郎
DF 16 黒宮渉
MF 7 藤井敦仁
MF 8 塚田裕介
MF 17 角田薫平
MF 30 澤田健太
MF 33 杉浦力斗
FW 28 若宮健人
FW 29 大久保龍一
控え
GK 1 菊地大輝
DF 3 徳永椋太
MF 11 高橋大樹
MF 18 桝田凌我
MF 26 野浜友哉
MF 4 田路耀介
FW 9 高橋佳
監督
森亮太
[沖縄SV]
先発
GK 23 志賀一允
DF 3 藤崎将汰
DF 24 安在和樹
DF 25 松下大祐
DF 26 山田涼太
MF 8 秋本和希
MF 13 伊集院雷
MF 16 有田朱里
MF 20 冨久田和真
MF 33 小田垣旋
FW 18 青戸翔
控え
GK 1 花田力
DF 15 安藝正俊
DF 2 水越陽也
DF 4 長井響
MF 32 荒井秀賀
FW 11 我那覇和樹
FW 9 儀保幸英
監督
小野木玲