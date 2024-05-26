[5.26 天皇杯1回戦](Eピース)

※13:00開始

主審:田邉裕樹

副審:向井修也、八重垣真

<出場メンバー>

[福山シティFC]

先発

GK 21 宮崎浩太朗

DF 2 二宮和輝

DF 15 平松遼太郎

DF 16 黒宮渉

MF 7 藤井敦仁

MF 8 塚田裕介

MF 17 角田薫平

MF 30 澤田健太

MF 33 杉浦力斗

FW 28 若宮健人

FW 29 大久保龍一

控え

GK 1 菊地大輝

DF 3 徳永椋太

MF 11 高橋大樹

MF 18 桝田凌我

MF 26 野浜友哉

MF 4 田路耀介

FW 9 高橋佳

監督

森亮太

[沖縄SV]

先発

GK 23 志賀一允

DF 3 藤崎将汰

DF 24 安在和樹

DF 25 松下大祐

DF 26 山田涼太

MF 8 秋本和希

MF 13 伊集院雷

MF 16 有田朱里

MF 20 冨久田和真

MF 33 小田垣旋

FW 18 青戸翔

控え

GK 1 花田力

DF 15 安藝正俊

DF 2 水越陽也

DF 4 長井響

MF 32 荒井秀賀

FW 11 我那覇和樹

FW 9 儀保幸英

監督

小野木玲