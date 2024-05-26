高知ユナイテッドvsベルガロッソいわみ スタメン発表
[5.26 天皇杯1回戦](春野球)
※13:00開始
主審:大穂祐太
副審:堀格郎、松崎雄飛
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 5 田辺陽太
DF 50 福田玲央
MF 7 樋口叶
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 15 宇田光史朗
MF 16 上月翔聖
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 30 井上聖也
DF 17 橋本峻輝
DF 3 中田永一
DF 4 小林大智
MF 13 金原朝陽
MF 22 横竹翔
FW 11 小林心
監督
吉本岳史
[ベルガロッソいわみ]
先発
GK 31 池藤聖仁
DF 4 森本大貴
DF 14 中村怜央
DF 15 長谷川翔平
DF 25 長岡道
DF 33 北村隼
MF 10 水津颯太
MF 16 曽根嵩之
MF 20 白山玄貴
MF 21 澤島輝
FW 19 伊能玲生
控え
GK 30 木戸雄登
DF 3 辻川裕介
DF 5 田中真照
MF 18 金田比呂
MF 2 澤田理玖
MF 24 川満陸
FW 22 内山弦太
監督
岸本弘樹
※13:00開始
主審:大穂祐太
副審:堀格郎、松崎雄飛
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 5 田辺陽太
DF 50 福田玲央
MF 7 樋口叶
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 15 宇田光史朗
MF 16 上月翔聖
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 30 井上聖也
DF 17 橋本峻輝
DF 3 中田永一
DF 4 小林大智
MF 13 金原朝陽
MF 22 横竹翔
FW 11 小林心
監督
吉本岳史
[ベルガロッソいわみ]
先発
GK 31 池藤聖仁
DF 4 森本大貴
DF 14 中村怜央
DF 15 長谷川翔平
DF 25 長岡道
DF 33 北村隼
MF 10 水津颯太
MF 16 曽根嵩之
MF 20 白山玄貴
MF 21 澤島輝
FW 19 伊能玲生
控え
GK 30 木戸雄登
DF 3 辻川裕介
DF 5 田中真照
MF 18 金田比呂
MF 2 澤田理玖
MF 24 川満陸
FW 22 内山弦太
監督
岸本弘樹