富山vs関西大 スタメン発表
[5.26 天皇杯1回戦](高岡)
※13:00開始
主審:安川公規
副審:櫻井大輔、佐藤裕一
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 31 齋藤和希
DF 4 神山京右
DF 14 下堂竜聖
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 7 佐々木陽次
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 46 川上優樹
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 33 高橋馨希
MF 8 松岡大智
FW 27 吉平翼
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[関西大]
先発
GK 1 山田和季
DF 2 桑原航太
DF 3 吉村瑠晟
DF 4 木邨優人
DF 30 大西志有太
MF 6 川島功奨
MF 7 三木仁太
MF 8 真田蓮司
MF 18 和田健士朗
FW 11 淺田彗潤
FW 21 堀颯汰
控え
GK 41 生嶋健太郎
DF 13 上原壮
DF 15 高橋哲也
MF 10 村井天
MF 23 宮川大輝
FW 24 兎澤玲大
FW 27 北村圭司朗
監督
前田雅文
※13:00開始
主審:安川公規
副審:櫻井大輔、佐藤裕一
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 31 齋藤和希
DF 4 神山京右
DF 14 下堂竜聖
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 7 佐々木陽次
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 46 川上優樹
MF 15 ガブリエル・エンリケ
MF 8 松岡大智
FW 27 吉平翼
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[関西大]
先発
GK 1 山田和季
DF 2 桑原航太
DF 3 吉村瑠晟
DF 4 木邨優人
DF 30 大西志有太
MF 6 川島功奨
MF 7 三木仁太
MF 8 真田蓮司
MF 18 和田健士朗
FW 11 淺田彗潤
FW 21 堀颯汰
控え
GK 41 生嶋健太郎
DF 13 上原壮
DF 15 高橋哲也
MF 10 村井天
MF 23 宮川大輝
FW 24 兎澤玲大
FW 27 北村圭司朗
監督
前田雅文