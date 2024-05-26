◆放課後は別の顔 〜世界一を目指す天才ビリヤード高校生〜

放課後に人知れず大人顔負けのとんでもない活動をしている中高生に密着！今回はアジア大会優勝の腕前をもち、プロを目指す天才ビリヤード高校生・織田賢人くんの密着第2弾！プロへの登竜門！全国から猛者が集う「全日本ジュニアナインボール選手権」で日本一を目指す！

◆超無敵ご当地クイズ！地元自慢が止まらない！！

超無敵クラスの生徒が愛する地元のグルメに関するクイズを出題！全国から人が殺到する山梨の銘菓信玄餅の豪快謎イベントに興奮！リトル・バンコク東京錦糸町の絶品タイ料理の超意外な食べ方とは？魅力満載の地元グルメに白熱のクイズ合戦が繰り広げられる！

▼MC

かまいたち

指原 莉乃

▼ゲスト

倉科 カナ

こがけん

▼超無敵クラス

足川 結珠

安斉 星来

岩田 奏

大角 ゆき

筧 礼

風見 和香

河村 ここあ

小泉 のん

齋藤 樹愛羅

崎本 紗衣

翔

郄橋 快空

バーン 眞寿璃

土方 エミリ

ひまひま

藤咲 碧羽

MAKI

松尾 そのま

宮迫 翠月

ゆめぽて

横田 真子

（五十音順）

▼ナレーター

下野 紘