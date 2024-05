藤巻亮太がオーガナイザーを務め、2024年9月28日(土)に自身の地元である山梨県の山中湖交流プラザ きららで開催する野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2024』の最終ラインナップが発表された。

この度追加ラインナップに名を連ねたのは、2023年にデビュー15周年を迎え、3年ぶりの全国ツアー『15th Anniversary tour 2024 「This is flumpool !!!! ~15の夜に逢いましょう~」』を行っているflumpool、自らも地元・秋田で『秋田CARAVAN MUSIC FES 2024』を主催し、現在は初の『47都道府県弾き語りツアー 2023-2024「ONE STROKE SHOW ~一顰一笑~」』を開催中の高橋優、2023年12月に自身初の海外公演『LEO IEIRI Live in Shanghai』を中国・上海で成功させ、5月22日に18枚目のシングル「ワルツ」をリリースしたばかりの家入レオ、藤巻の月替わりマンスリーツーマン企画「Nice To Meet You !!」のvol.2に出演したばかりのReiといった4組。すでに発表となっている氣志團、木村カエラ、斉藤壮馬、そしてオーガナイザーの藤巻亮太と、全8組の出演が決定した。

flumpool

高橋優

家入レオ

Rei

『Mt.FUJIMAKI』は、「地元を音楽で盛り上げたい。山梨の魅力に少しでもふれてもらいたい」という藤巻の想いから、2018年にスタート。2020年の新型コロナウィルス流行を受けての開催断念、2021年の無観客生配信を乗り越え、今回で5回目の現地開催となる。メイン会場となる〈シアターひびき〉での音楽フェスに加えて、横の〈原っぱエリア〉では、地元・山梨の食材を使ったフードも楽しむことができる。