ドジャース戦を観戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の試合を、日本の“国民的デュオ”のメンバーが本拠地ロサンゼルスで観戦した事を報告した。

ドジャースのキャップに背番号17のユニホーム。ドジャースタジアムで嬉しそうな表情を浮かべていたのは、人気デュオ「ゆず」の北川悠仁だった。

ドジャースタジアムのグラウンドを背景に満面の笑みを浮かべ、球場グルメも楽しんだ様子。ネクストバッターズサークルに立った大谷の撮影にも成功していた。

インスタグラムの本文には「I went to Dodger stadium to watch OHTANI. We are proud of him.」と投稿。ファンから多くの反響を集めていた。



