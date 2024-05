【ライブレポート】ONE OK ROCK、Vaundyとのスペシャルコラボステージが実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』の最終日に、Vaundyが、WANIMA、Awichに続く3組目のアーティストとして登場!

ONE OK ROCKの対バンライブシリーズ『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』の最終日が、5月25日、京セラドーム大阪にて開催。WANIMA、Awichに続く3組目のアーティストとして、今のJ-POPシーンを牽引するVaundyとの対バンライブが実現した。

開演とともにライトダウンされた会場でスポットライトの下、Vaundyがステージに登場。一夜限りのセットリスト、Vaundyならではのグルーヴと音色で、会場を染めていった。

続いてONE OK ROCKが登場し、一気にロックスピリットに覆い尽くされる京セラドーム大阪。ONE OK ROCKの圧巻のパフォーマンスに会場の雰囲気が最高潮へ向かうなか、Vaundyがステージに再登場し、ジャンルと世代を超え、すべてのオーディエンスを熱狂させる唯一無二のスペシャルコラボステージが繰り広げられた。

スペシャルな一夜が終わり、3日間にわたる対バンライブ『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』は大成功で幕を閉じた。

PHOTO BY Masahiro Yamada ※メイン写真

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/