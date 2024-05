ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ひょっこりと覗いている「ドナルドダック」がかわいい「引出し付きコレクションラック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」引出し付きコレクションラック

© Disney

価格:29,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります

サイズ:幅50(フック含む幅54.5cm)、奥行30、高さ96cm

耐荷重量:【天板・棚板】5kg、【サイドフック】1kg

固定棚:1枚

可動棚:1枚

付属品:ぬいぐるみスタンド・2個

飾り板・サイドフックのみ取り付け

引出内寸:21×27×8.5(高さ)cm・2杯

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」をモチーフにしたユーモラスなデザインが楽しい、コレクションラック。

ぬいぐるみやお気に入りのグッズを飾ることができます!

ラック上部から「ドナルドダック」がひょっこりと覗いているようなかわいい姿も目をひきます。

© Disney

「ドナルドダック」らしい、マリンテイストのカラーを使用しているのもポイント。

白×ブルーが爽やかで、インテリアのアクセントにもなります。

さらに可動棚が1枚ついているので、飾るコレクションの高さに合わせて調節も可能です。

© Disney

小物類が収納できる引出しは上部に2杯。

取っ手には「ドナルドダック」の足型があしらわれています。

© Disney

側面にはフックが1個。

バッグや帽子などをかけておくことができます!

© Disney

さらにぬいぐるみが飾れるスタンドが2個付いてくるのも魅力的☆

スタンドの台座は「ドナルドダック」の足型になっているのもポイントです。

© Disney

スタンドにぬいぐるみをちょこんと座らせたり、引っ掛けておくことで安定します。

愉快なラックでお気に入りアイテムの「見せる収納」が楽しめるインテリア雑貨。

ひょっこりと覗いている「ドナルドダック」がかわいい「引出し付きコレクションラック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

