今回は、お祝いムードたっぷりで華やかな雰囲気の「ドナルドダック」デザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン

© Disney

サイズと価格:【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】8,490円(税込)、【約100×133】8,990円(税込)、【約100×148】9,490円(税込)、【約100×176】9,490円(税込)、【約100×183】9,990円(税込)、【約100×190】10,990円(税込)、【約100×198】10,990円(税込)、【約100×208】11,800円(税込)

付属品:アジャスターフック付

仕様:UVカット80%以上

セット内容:カーテン2枚組(両開き)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」90周年を記念したデザインのカーテン。

左右の2枚でひとつのアートが表現されています。

主役の「ドナルドダック」のまわりには「デイジーダック」に「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」「スクルージ・マクダック」の姿が☆

存在感抜群な大きなケーキもデザインされています。

© Disney

さらにカラフルな紙吹雪も舞い、お祝いムードたっぷり。

お祝いをしてもらう「ドナルドダック」のうれしそうな表情にも注目です☆

© Disney

また、「ドナルドダック」のイメージにぴったりな水色を基調としているのもポイント。

爽やかな色合いで、お部屋の中をパッと明るくしてくれます☆

カーテンはUVカット80%以上で、お肌はもちろん、おうちの中の家具やフローリングも強い紫外線の日焼けから守ってくれます。

昼間は光を程よく通しながらも外からは見えにくく、夜間は明かりをつけても透けにくいので1日中プライバシーが守られます。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗い可能。

汚れが気になったらすぐに洗え、いつでも清潔な状態をキープできます。

フックはカーテンレールを見せる仕様で、一般的にどのレールにも設置が可能です。

厚地カーテンを開けると、思わずニッコリしてしまいそうな賑やかなアートが登場!

お祝いムードたっぷりで華やかな雰囲気に仕上げられた「ドナルドダック」デザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

