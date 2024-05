ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、マリンアイコンの刺繍も涼しげでおしゃれな「ドナルドダック」デザイン「セーラーカラープルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」セーラーカラープルオーバー

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」デザインのプルオーバー。

セーラーカラーにパイピングが施され、マリンなコーデで大活躍しそう☆

© Disney

襟元には、マリンスタイルに身を包んだ「ドナルドダック」の刺繍が施されています。

白い帽子をかぶった、振り向いた姿の「ドナルドダック」がかわいい☆

© Disney

カラーの後ろに刺繍されたマリンアイコンも夏らしいニュアンス!

両サイドに浮き輪と帽子の刺繍があしらわれ、アクセントになっています。

刺繍は落ち着きのあるカラーで派手すぎないのもポイントです。

© Disney

腰まわりもカバーするチュニック丈で、パンツスタイルと好相性!

身生地には綿100%天竺素材が使用されています。

カジュアルに着れるので、普段着としてはもちろん、レジャーやアウトドアシーンにもおすすめな一着。

マリンアイコンの刺繍も涼しげでおしゃれな「ドナルドダック」デザイン「セーラーカラープルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドやマリンなモチーフの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「セーラーカラープルオーバー」 appeared first on Dtimes.