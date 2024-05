ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、足型の引き手がアクセントになった「ドナルドダック」デザインの「本革長財布」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」本革長財布「Dakota(ダコタ)」

© Disney

価格:29,900円(税込)

サイズ:約20×10×2cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

バッグブランド「ダコタ」が制作した、「ドナルドダック」デザインの長財布がベルメゾンに登場。

味わいのある本革に、深みのあるネイビーブルーの色合いが素敵!

そして、大胆な「ドナルドダック」の型押しデザインがポイントです。

© Disney

背面の中央には舵の型押しをオン☆

舵の中には「ドナルドダック」のイニシャルがロープ状にあしらわれ、さらにイカリもデザインされています。

© Disney

ファスナーの引き手はユニークな足型に!

黄色の革でアクセントになっています。

© Disney

素材は上質感のある本革製で手になじみ、長く使うことができます。

© Disney

ファスナーを開くと、左右振り分けタイプで使いやすいのもうれしいポイント。

中には札入れが2室に小銭入れが1室、カードケースが12室に前面と合わせてポケットが3室付いています。

© Disney

お金を出し入れするたびに見える内生地もかわいい☆

爽やかな黄色が基調の内生地には「ドナルドダック」はもちろん、「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」「スクルージ・マクダック」の姿もデザインされています。

散りばめられている足型の模様にも注目です。

老若男女問わず使いやすい、シンプルで使い勝手の良いウォレット。

足型の引き手がアクセントになった「ドナルドダック」デザイン「本革長財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

