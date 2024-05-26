ÂæÉ÷1¹æÈ¯À¸¡¡½µÌÀ¤±ÂæÉ÷+Çß±«Á°Àþ¡¡¶å½£¡ÁÅì³¤¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì Áá¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò
º£Æü26Æü(Æü)¸áÁ°9»þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÂæÉ÷1¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÂçÅìÅçÃÏÊý¤È°ËÆ¦½ôÅç¡£ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÂæÉ÷¤ÎËÌ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢Çß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¡£½µÌÀ¤±¤Ï¡¢¶å½£¡ÁÅì³¤¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¡£º£ÆüÃæ¤ËÈ÷¤¨¤ò¡£
ÂæÉ÷1¹æÈ¯À¸¡¡½µÃæº¢¡¡²Æì¡¦ÂçÅìÅçÃÏÊý¤ËÀÜ¶á
º£Æü26Æü(Æü)¸áÁ°9»þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥¤¡¼¥¦¥£¥Ë¥ã¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸¤¬5·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡¢1951Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢7ÈÖÌÜ¤ËÃÙ¤¤È¯À¸¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÂçÅìÅçÃÏÊý¤È°ËÆ¦½ôÅç¡£ÂçÅìÅçÃÏÊý¤Ï29Æü(¿å)º¢¤«¤é¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ï30Æü(ÌÚ)º¢¤«¤é¡¢·ÙÊóµé¤ÎË½É÷¤äÇÈÏ²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷+Á°Àþ=·ÙÊóµé¤ÎÂç±«
ÌÀÆü27Æü(·î)¡Á28Æü(²Ð)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤éËÌ³¤Æ»ÊýÌÌ¤Ø¿Ê¤ß¡¢¤½¤³¤«¤é±ä¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬ÎóÅç¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤È¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤«¤é¤ÎÇ®ÂÓ°é¤Á¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤È¤Î´Ö¤ÇÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
½µÌÀ¤±¡¡¶å½£¡ÁÅì³¤¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
27Æü(·î)¤Ï¡¢²Æì¤È¶å½£¡Á¶áµ¦¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ç¡¢·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¡ÁËÌ³¤Æ»¤â¼¡Âè¤Ë±«¡£´ØÅì¤Ï¤â¸á¸å¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆîÉ÷¤¬Æþ¤ë¼¯»ùÅç¸©¤Ê¤É¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
28Æü(²Ð)¤Ï¡¢¶å½£¡ÁÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆîÀ¾É÷¤¬Æþ¤ë¼¯»ùÅç¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢µª°ËÈ¾Åç¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ê¤É¤ÇÆÃ¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£