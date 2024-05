セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&グーフィー おやすみMぬいぐるみ 〜くすみパステル〜」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&グーフィー おやすみMぬいぐるみ 〜くすみパステル〜」

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約20×36×15cm

種類:全2種(ミッキー、グーフィー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

5月25日は「グーフィー」がスクリーンデビューした記念日。

そんな記念日に合わせ2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに「ミッキーマウス」と「グーフィー」のぬいぐるみが登場します。

仲良くお昼寝しているような姿がかわいらしいぬいぐるみです!

ミッキーマウス

パステル系のくすみカラーがおしゃれな「ミッキーマウス」

おなじみのパンツや靴もくすみカラーが上品な印象です。

楽しい夢を見ているような表情をしています☆

グーフィー

両手を枕にして眠る「グーフィー」

くすみパステルのやわらかな色合いで、穏やかな気分になれそう。

「ミッキーマウス」と一緒に飾りたくなります!

仲良くおやすみ中の「ミッキーマウス」と「グーフィー」をデザインしたぬいぐるみ。

セガプライズの「ミッキー&グーフィー おやすみMぬいぐるみ 〜くすみパステル〜」は、2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

