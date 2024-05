セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 ぶらさがりマスコット 〜くすみパステル〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 ぶらさがりマスコット 〜くすみパステル〜

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約7×5×15cm

種類:全4種(マックス、ドナルド、ミッキー、グーフィー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「グーフィー」のスクリーンデビューに合わせ、セガプライズから「グーフィー」のグッズが続々登場。

ぶらさがりマスコットには「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」のほか「グーフィー」と息子の「マックス」もラインナップされます。

鞄につけると、ぶらさがったように見えるマスコット。

集めて一緒に飾るのはもちろん、お出かけのお供としても注目度満点なプライズです!

マックス

「グーフィー」の息子「マックス」のマスコット。

「グーフィー」と同じ大きな耳や二本の歯はもちろん、個性の光るふわふわの頭や目元が特徴的です。

ドナルドダック

おなじみの水兵服と帽子がトレードマークの「ドナルドダック」

パステルカラーで仕上げられた衣装がおしゃれな印象です☆

ミッキーマウス

にっこり笑顔でウインクを見せる「ミッキーマウス」

右手を伸ばし、ストラップ紐をぎゅっと握っているような仕草がかわいい☆

グーフィー

クロスさせた足に遊び心を感じる「グーフィー」のマスコット。

息子の「マックス」もゲットして、一緒にお出かけするのも楽しそう☆

ぶらさがりポーズがかわいい「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」「グーフィー」「マックス」のマスコット。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 ぶらさがりマスコット 〜くすみパステル〜は、2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

