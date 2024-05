コース1万円台！ グルメな人にも確実に喜ばれる「接待で使える店」10選

知っておくととっても便利! 接待で使える、1万円以内に収まるおすすめのお店10選をご紹介。

会食や接待で喜ばれる、品が良いおいしいお店を紹介していただきました。金額も1万円台とリーズナブルなので、大切な人との食事にもおすすめです!

教えてくれる人

川井 潤



フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993年〜99年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

1. 伊勢廣 京橋本店(京橋)

写真:お店から

川井さん

大正10年創業の老舗焼鳥店。フルコース(8000円)は鳥一羽分を丸ごといただく看板コース。

2. DA FIORE(表参道)

写真:お店から

<店舗情報>◆伊勢廣 京橋本店住所 : 東京都中央区京橋1-4-9TEL : 050-5868-7687

川井さん

個室ではなく隔離されたシェフズテーブルがあるイタリアン。コースはどれも美味しいが、生産者に寄り添うシェフの気持ちが入る野菜の使い方が特に上手。

3. 焼肉木村(浅草)

「木村のとろたくキンパ」1,980円 出典:shin_runさん

<店舗情報>◆DA FIORE住所 : 東京都渋谷区神宮前5-39-3 表参道OSAKI SQUARE BDL B1-1TEL : 050-5868-3321

川井さん

個室はないが、仕切りはある。焼肉はもちろん、「トロたくキンパ」や「ユッケのブルスケッタ」などユニークなメニューが楽しめる。

4. 倶楽湾(田町)

出典:mok1972さん

<店舗情報>◆焼肉木村住所 : 東京都台東区浅草2-13-13 1FTEL : 050-5571-9629

川井さん

味もサービスも間違いのない中国飯店グループ。洗練された中華飯店。

5. 天ぷら いのまた(飯田橋)

出典:IPPIさん

<店舗情報>◆倶楽湾住所 : 東京都港区芝浦3-11-4TEL : 03-5444-7788

川井さん

老舗湯島 天庄別館から独立したご主人の腕は確か。ネタも蛤やら通り一遍のものと違う旬のネタをいただける。

6. 龜屋 一睡亭(京成上野)

出典:damadama60さん

<店舗情報>◆天ぷら いのまた住所 : 東京都新宿区神楽坂3-2-16 ベスト神楽坂ビル 2FTEL : 03-3528-9799

川井さん

一汁四菜鰻重のコースあり。関東風蒸し焼きの鰻。米は魚沼産特別栽培米コシヒカリを使う。

7. 桜なべ みの家 本店(森下)

桜なべ 出典:やっぱりモツが好きさん

<店舗情報>◆龜屋 一睡亭住所 : 東京都台東区上野2-13-2 パークサイドビル 1F・2FTEL : 03-3831-0912

川井さん

創業明治30年、風情ある建物でいただく昔ながらの味の桜鍋と馬刺しは感動もの。

8. YAKITORI 燃es(六本木)

出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆桜なべ みの家 本店住所 : 東京都江東区森下2-19-9TEL : 03-3631-8298

川井さん

火入れ技術抜群な沼能さんの焼鳥はもちろん、前菜含め合間に出る創作料理も楽しく美味しい。

9. マンサルヴァ(恵比寿)

写真:お店から

<店舗情報>◆YAKITORI 燃 es住所 : 東京都港区六本木7-13-10 宮下ビル 1FTEL : 非公開

川井さん

イタリア始めヨーロッパ各国で修行した高橋シェフの引き出しの多さに驚かされる。一度も同じ料理が出てきたことがない。

10. 日本料理若林(外苑前)

キンキの煮付け 出典:KENタロウさん

<店舗情報>◆マンサルヴァ住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-23-7 恵比寿レーベン 2FTEL : 050-5595-5728

川井さん

10年連続で三つ星を取った青山にあった「えさき」の副料理長若林さんの店。えさきのスペシャリテ「キンキの煮付け」もこの店で食べられる。

<店舗情報>◆日本料理若林住所 : 東京都港区南青山4-9-3 VIVREAOYAMA 2FTEL : 03-3408-4723

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:川井 潤、食べログマガジン編集部

