miletらがランクイン！歌詞注目度ランキングでMY FIRST STORY × HYDEのアニメ『鬼滅の刃』OP主題歌が首位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月23日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MY FIRST STORY × HYDEの「夢幻」が輝いた。2024年6月5日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のOP主題歌だ。さらに4位には、同シングルに収録されるHYDE × MY FIRST STORYの「永久 -トコシエ-」もランクイン。こちらはTVアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のED主題歌となる。作詞、作曲、編曲を手掛けたのは梶浦由記。絶えず進化を遂げる孤高のロックバンドのMY FIRST STORY、そしてL’Arc-en-Ciel、VAMPS、THE LAST ROCKSTARSのヴォーカリストであり、ソロアーティストのHYDEの夢の共演により実現した。

2位には、JO1の「Love seeker」がランクイン。2024年5月29日にリリースされるニューシングル『HITCHHIKER』収録曲だ。ソウル、ファンクがベースのリズミカルな楽曲で、サビの<Luv Luv Luv Luv Luv>という口ずさみやすいフレーズが印象的な1曲。5月17日には『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)に出演し、同曲を地上波初披露した。MVは、公開から5日で240万回再生を突破。“Mステ”ではトップバッターでファンキーなパフォーマンスをし、番組を盛り上げた。

3位には、OWVの「LOVE BANDITZ」がランクイン。2024年6月12日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。歌に綴られているのは<世界を奪いにいこう Try to stop us now, We’re going to the top 迷わないもう 歪でも愛だって信じてるから>という強い意志。バンドサウンドとスピード感あふれるダンストラックがミックスされた“ハイパーダンスロックチューン”となっている。

5位には、miletの「hanataba」がランクイン。2024年6月5日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、長谷川博己の主演ドラマ『アンチヒーロー』(TBS系)主題歌だ。蔦谷好位置プロデュースのもとmiletと共作で制作。主演の長谷川は同曲について、「主演の法は厳格で硬質なもの、でも人はもっと複雑で温かく鮮やかだ 離れていった者からの”思い”、このhanatabaを受け取ると罪が浄化され身体がほぐれていく」とコメントしている。

6位には、IS:SUEの「CONNECT」がランクイン。2024年6月19日にリリースされるデビューシングル『1st IS:SUE』のリード曲だ。混沌としたディストピアな世界観を連想させるAIボーカルに包まれたイントロで始まる同曲。幾多の試練を経験するなかで生まれたメンバー同士のつながり、手に入れた強さで、再び世界とつながるという強い意志を示したメッセージソングに仕上がっており、まさにIS:SUEの「今」を表現した楽曲となっている。

【2024年5月23日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 夢幻/MY FIRST STORY × HYDE2位 Love seeker/JO13位 LOVE BANDITZ/OWV4位 永久 -トコシエ-/HYDE × MY FIRST STORY5位 hanataba/milet6位 CONNECT/IS:SUE7位 Survive/Swagcky8位 オクターヴ/ASH DA HERO9位 Beast Mode/ASH DA HERO10位 四天王/水曜日のカンパネラ