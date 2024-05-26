Nissy、“ソロ歌手史上初”2度目の6大ドームツアー開催決定
ソロアーティストNissyこと西島隆弘が、全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を開催することが決定した。
【写真】前回の6大ドームツアーライブフォト
昨年8月にソロ活動10周年を迎え、全国30会場（計73公演）で「10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023 -Nissy Meets You-」を開催したNissyが、10周年のファイナルとして6大ドームツアーを開催する。
Nissyが6大ドームツアーを開催するのは2年ぶり。2回目の開催はソロアーティスト史上初の快挙となる。前回の2022年は全公演がソールドアウトし、自身最大規模の45万人を動員した。
今回のチケット情報詳細は後日発表される。
■『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』
11月16日（土）：埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）
11月17日（日）：埼玉ベルーナドーム（西武ドーム）
12月28日（土）：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月29日（日）：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
▼2025年
1月18日（土）：大阪・京セラドーム大阪
1月19日（日）：大阪・京セラドーム大阪
2月1日（土）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月2日（日）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月19日（水）：東京・東京ドーム
2月20日（木）：東京・東京ドーム
3月15日（土）：北海道・札幌ドーム
【写真】前回の6大ドームツアーライブフォト
昨年8月にソロ活動10周年を迎え、全国30会場（計73公演）で「10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023 -Nissy Meets You-」を開催したNissyが、10周年のファイナルとして6大ドームツアーを開催する。
今回のチケット情報詳細は後日発表される。
■『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』
11月16日（土）：埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）
11月17日（日）：埼玉ベルーナドーム（西武ドーム）
12月28日（土）：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月29日（日）：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
▼2025年
1月18日（土）：大阪・京セラドーム大阪
1月19日（日）：大阪・京セラドーム大阪
2月1日（土）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月2日（日）：福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月19日（水）：東京・東京ドーム
2月20日（木）：東京・東京ドーム
3月15日（土）：北海道・札幌ドーム