£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¤¬½é¤Î¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç¤Ïà¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Ç·è°Õá
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡×¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£±¿Í¤´¤È¤Î¸ÄÊÌ¥ì¡¼¥ó°®¼ê²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Á£Ì£Ì£Ù¡Ê¥¢¥ê¡¼¡Ë¡¢£Î£É£Ã£Ï¡Ê¥Ë¥³¡Ë¡¢£Á£Ã£Ï¡Ê¥¢¥³¡Ë¤Î£³¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡ÖÀ¸ÃÂº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÁ°¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ð¤ì¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¼ê»æ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢£³¿Í¤ÏÂç´¶·ã¡££Ã£Ï£Ã£Ï¡Ê¥³¥³¡Ë¤«¤é¼ê»æ¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¥Ì¤Íè¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ë»ä¤â¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢£Á£Ì£Ì£Ù¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡£À¸ÃÂº×¤ò´ë²è¤·¤¿¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£Î£É£Ã£Ï¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç¤Ï¡¢¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤À£È£Á£Î£Î£Á¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¡Ë¤ÏÆü¤´¤í¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ÆÂç¹æµã¡£¡Ö£Î£É£Ã£Ï¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æµ¤¤¬»È¤¨¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÅØÎÏ²È¤À¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢£Î£É£Ã£Ï¤âÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡££Í£Ï£Í£Ï¡Ê¥â¥â¡Ë¤«¤é¼ê»æ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿£Á£Ã£Ï¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¹¥Ô¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ°®¼ê·ôÉÕ£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡õ£É£Ä£Ï£Ì£³¡¥£°¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì£É£Ó£Ô¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡£ö£ï£ì¡¥£³¡×¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ê¥¹¤Î°áÁõ¤Ç»²²Ã¤·¤¿£Á£Ã£Å¡Ê¥¨¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¤ÎÏÈ¤¬´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£Ô£É£Æ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¿´¤ò¥°¥Ã¤È¤Ä¤«¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£